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Петраков: Я внес Мудрика в расширенный список сборной Украины
Тренер провел обстоятельную беседу с игроком
shakhtar.com
Главный тренер
- Кто может составить конкуренцию Зубкову и Цыганкову на левом фланге полузащиты?
– Зубков играет в "Ференцвароше" справа, но может на обоих флангах. Цыганков нормально играет на этой позиции. Он сделал первый гол в матче с Боснией. Витя обыграл игрока и отдал передачу на Зинченко.
Но я понимаю, куда вы клоните. Я предугадал ваш вопрос. Еще 10 дней назад я вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним поговорили, я ему рассказал о своих критериях, в чем ему нужно прибавить. Мы хорошо поговорили. Посмотрим, как он будет играть.
Я его написал в расширенный список, наши администраторы готовят визы. Это не один день. В расширенном списке 36 человек. Посмотрим, будет ли он соответствовать критериям. Мы с ним плодотворно поговорили. Мне понравился разговор.
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