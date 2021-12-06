Петраков: Я внес Мудрика в расширенный список сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил о том, что полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик находится в расширенном списке национальной команды.

- Кто может составить конкуренцию Зубкову и Цыганкову на левом фланге полузащиты?

– Зубков играет в "Ференцвароше" справа, но может на обоих флангах. Цыганков нормально играет на этой позиции. Он сделал первый гол в матче с Боснией. Витя обыграл игрока и отдал передачу на Зинченко.

Но я понимаю, куда вы клоните. Я предугадал ваш вопрос. Еще 10 дней назад я вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним поговорили, я ему рассказал о своих критериях, в чем ему нужно прибавить. Мы хорошо поговорили. Посмотрим, как он будет играть.

Я его написал в расширенный список, наши администраторы готовят визы. Это не один день. В расширенном списке 36 человек. Посмотрим, будет ли он соответствовать критериям. Мы с ним плодотворно поговорили. Мне понравился разговор.