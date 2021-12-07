"Там, где Малиновский". Петраков хочет поехать на стажировку в Аталанту

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал, с кого из тренеров берет пример.

"Много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-то отдельно человека я не хочу. Сейчас мне президент УАФ пообещал, что поможет – чтобы я поехал (на стажировку - прим. ред. UA-Футбол). Мне нравится работа Гасперини в "Аталанте". Там, где Руслан Малиновский. Если мне удастся договориться с Джан Пьеро Гасперини, если он меня примет, то я поеду, на 3-4 дня. Он сказал числа примерно, конец января - начало февраля, там будет перерыв.

Это такие, ближайшие планы. Это новый уровень, нужно поехать, посмотреть, пообщаться, посмотреть тренировочные занятия, тенденции футбола. Может, поеду в Англию. Может, к Марсело Бьелса заеду в "Лидс Юнайтед". Может, к Зинченко и Гвардиоле в "Манчестер Сити", - сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.