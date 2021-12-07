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Петраков: Как будем играть с Шотландией? Скажу откровенно, я сам еще не решил
Специалист поделился мнением о сопернике в плей-офф ЧМ-2022
Фото - Евгений Кравс
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мыслями о сопернике "сине-желтых" в плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022.
По словам наставника, он был рад, что его подопечным предстоит играть с Шотландией.
"Моя радость после жеребьевки была естественной. Я не должен был "деланным" человеком, понимаете? Мне молодые ребята рассказывают как я должен себя вести, мне это неприятно. Естественно, я был рад, ведь мы были несеяными.
Уже посмотрел три игры сборной Шотландии. Это очень хорошая команда с великолепным тренером. Очень грамотная тактически, великолепно готова функционально. Мне очень понравилась эта команда.
У меня это тоже первый опыт, никогда с этим не сталкивался. Переносить игры, какие-то делать сборы, даже если бы мне разрешили, какой смысл? Соберу я "Динамо" и "Шахтер", ну перенесу игру, я буду готовиться в составе 14-15 человек? А восемь легионеров? Мне пошли клубы (навстречу), я благодарен. Буквально два дня я сместил, чтобы собраться, перелететь туда и там ждать наших легионеров.
Как будем играть с Шотландией? Скажу откровенно, я сам еще не решил. Я вот смотрю-смотрю и никакого решения не принял. Во-первых, все будет зависеть от здоровья наших футболистов. Оттуда уже буду отталкиваться непосредственно", - сказал Петраков.
Напомним, Украина сыграет в гостях против Шотландии 24 марта 2022 года.
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