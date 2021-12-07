Петраков: Неприятно, что молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о жеребьевке плей-офф ЧМ-2022, и о своей реакции на то, что нашей команде достались шотландцы.

– Радость была естественная, я не должен быть деланым человеком. Мне молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести. Вот это мне неприятно. Мы были несеянными, набрали мало очков, там были сильные соперники среди сеянных.

У меня записаны 12 игр Шотландии, 3 из них я уже посмотрел, проанализировал. Очень хорошая команда с великолепным тренером. Тактически грамотная.

– Есть ли вопрос к тому, в какой форме подойдет сборная? Может нужно больше времени на подготовку?

– Что есть, то есть. Это у меня первый опыт, никогда раньше с таким не сталкивался. Переносить игры смысла нет. Если я перенесу игры "Динамо" и "Шахтера", то будут готовиться 14 человек? А 8 легионеров, у них идут чемпионаты? Не вижу в этом смысла. Я просто сместил два дня, чтобы собраться, перелететь в Шотландию и ждать легионеров".