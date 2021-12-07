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Петраков: Неприятно, что молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Радость тренера на результаты жеребьевки была естественной

Петраков: Неприятно, что молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о жеребьевке плей-офф ЧМ-2022, и о своей реакции на то, что нашей команде достались шотландцы.

– Радость была естественная, я не должен быть деланым человеком. Мне молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести. Вот это мне неприятно. Мы были несеянными, набрали мало очков, там были сильные соперники среди сеянных.

У меня записаны 12 игр Шотландии, 3 из них я уже посмотрел, проанализировал. Очень хорошая команда с великолепным тренером. Тактически грамотная.

Есть ли вопрос к тому, в какой форме подойдет сборная? Может нужно больше времени на подготовку?

– Что есть, то есть. Это у меня первый опыт, никогда раньше с таким не сталкивался. Переносить игры смысла нет. Если я перенесу игры "Динамо" и "Шахтера", то будут готовиться 14 человек? А 8 легионеров, у них идут чемпионаты? Не вижу в этом смысла. Я просто сместил два дня, чтобы собраться, перелететь в Шотландию и ждать легионеров".

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (10)
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Pianist (Киев)
07.12.2021 в 19:20
Молодец! Искренний футбольный человек. Победитель Большого турнира с молодёжкой, вывел старшую сборную в плей-офф после «подвигов» Шевченко. Это многого стоит! А наше околофутбольное общество просто не привыкло к нормальным людям. Им подавай все деланное, искусственное и напыщенное - тогда все привычно.
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0
-3
Bandura (Klagenfurt)
07.12.2021 в 19:35
нормальні люди це які?такі що поводять себе як трактористи?Чи для Вас кожен що вміє нормально вдягнутися,зв’язно говорити,має міжнародний авторитет і повагу відразу є «іскусствєним і напищеним»?гляньте на тренерів провідних збірних світу-може покажете мені хоч одного фізрука який був би схожий на Педракова-типового савєцкого чєлавєка…
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+1
0
Footballers (Умань)
07.12.2021 в 18:48
Давно не було плакси Петракова.А Як же інтерв'ю не буде давати розказував.
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+2
-3
Andriy Myronjuk (Рівне)
07.12.2021 в 18:20
Жалко що в'юхи нарізають. Послухати б "плач Ярославни" Треплакова повністю.
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+2
-6
Alex-696 (Немирів)
07.12.2021 в 18:22
Людина робить свою справу;після "великого" тренера витягла збірну з лайна.
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+4
-3
FC Energy (Новая Каховка)
07.12.2021 в 18:27
Великий тренер взял убитую команду после Фоменко, поднял уровень и престиж, выигрывали Португалию, Сербию, выходили на ЧЕ, выигрывали группу ЛН, и могли удержаться в элите ЛН, если бы не швейцарский произвол.
+3
-5
avatar
Il Gatto
07.12.2021 в 19:38
Це коли збірна була в лайні? Коли вийшли в елітку Ліги Націй і хлопнули Сербію, Іспанію, Португалію? Чи в когось є претензії до гри і тактики команди, коли хоч почали грати, як нормальні люди, а не в цей совдеп стайл Блохіна-Фоменко? Петраков молодець, команду в стикові вивів, та навіть і проліз, але все рівно, мети він досяг. Навіть більше, переступив через себе, і почав копіювати якраз збірну часів Шеви, правда фігово, але нехай вчиться. Дорога його не закінчена, а висновки будуть пізніше. Це все факти, як і ось ці спроби применшувати заслуги Шеви. Це все особистий гейт до людини, який не грунтується ні на якій об’єктивній реальности і йде не від великого, і футбольного в тому числі, розуму
0
0
Trztrqtr (Украина)
07.12.2021 в 18:26
Ну он сборную в следующий этап вывел из сложного турнирного положения. В то время как ты в интернете, сидя на диване, чопли на кулак наматывал. Так что треплаков в данном случае ты:)
Ответить
+4
0
Andriy Myronjuk (Рівне)
07.12.2021 в 18:33
Проповз. будь в Б&Г повнноцінний склад, обсирали б Петріньйо й ви.
+1
-1
Trztrqtr (Украина)
07.12.2021 в 18:52
Если бы-это все пустые разговоры. Есть факт-сборная прошла дальше. Все остальное-это болтовня диванных экспертов.
+2
0


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