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Александр Зинченко стал амбассадором VBET

Национальная сборная Украины
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Александр Зинченко стал амбассадором VBET

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко стал амбассадором компании VBET.

25-летний украинец – игрок одного из самых известных клубов мира и самый молодой капитан в истории сборной Украины. В составе "Манчестер Сити" трижды завоевывал титул чемпиона Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также четыре раза – Кубка Лиги. В сезоне 2020/21 в составе "Манчестер Сити" сыграл в финале самого престижного футбольного турнира мира – Лиги чемпионов.

"Александр Зинченко – один из самых ярких футбольных талантов Украины. Он как никто другой сможет представить наш бренд. Мы гордимся этим сотрудничеством и приложим все усилия, чтобы оно было максимально плодотворным и принесло немало ярких эмоций фанатам", - заявил СЕО VBET Ukraine Георгий Гивишвили.

"Я очень рад стать послом бренда VBET. Вместе мы будем развивать украинский футбол и киберспорт, участвовать в благотворительных кампаниях. Я уверен, что совместно мы добьемся успехов как на поле, так и за его пределами", - прокомментировал Александр Зинченко.

Компания VBET является партнером национальной сборной Украины по футболу, футбольных клубов "Ворскла", "Александрия", "Монако" и "Портсмут", сотрудничает со многими другими спортивными командами и организациями по всему миру. В 2021 году стала спонсором женской сборной Украины по футболу, титульным партнером Украинской Премьер-лиги по футболу, Кубку и Суперкубку Украины, а также сборной Украины по хоккею.

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В статье: Национальная сборная Украины Манчестер Сити Александр Зинченко
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