В Шотландии назвали тройку самых опасных игроков сборной Украины

В полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022 состоится матч между сборными Шотландии и Украины.

Британское издание Daily Record проанализировало состав и выступления команды Александра Петракова, отметив трех игроков, которых, на их взгляд, шотландцам стоит опасаться больше всего.

В тройку вошли игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и нападающий "Бенфики" Роман Яремчук.

Напомним, поединок состоится 24 марта 2022 года в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало встречи - в 21:45.