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В Шотландии назвали тройку самых опасных игроков сборной Украины
Британцы уже думают о мартовском матче плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022 состоится матч между сборными Шотландии и Украины.
Британское издание Daily Record проанализировало состав и выступления команды Александра Петракова, отметив трех игроков, которых, на их взгляд, шотландцам стоит опасаться больше всего.
В тройку вошли игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и нападающий "Бенфики" Роман Яремчук.
Напомним, поединок состоится 24 марта 2022 года в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало встречи - в 21:45.
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