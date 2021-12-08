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В Шотландии назвали тройку самых опасных игроков сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Британцы уже думают о мартовском матче плей-офф

В Шотландии назвали тройку самых опасных игроков сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022 состоится матч между сборными Шотландии и Украины.

Британское издание Daily Record проанализировало состав и выступления команды Александра Петракова, отметив трех игроков, которых, на их взгляд, шотландцам стоит опасаться больше всего.

В тройку вошли игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и нападающий "Бенфики" Роман Яремчук.

Напомним, поединок состоится 24 марта 2022 года в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало встречи - в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
Daily Record

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Комментарии (1)
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Moro (Киевская область)
08.12.2021 в 12:54
значит Довбик из засады будет им сюрпризом) хорошо
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