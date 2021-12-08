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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Не только Мудрик. Петраков вызовет на мартовский сбор еще двух игроков из молодежки

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Тренер уже сформировал список из 36 фамилий, на которые будут оформляться визы для поездки в Британию

Не только Мудрик. Петраков вызовет на мартовский сбор еще двух игроков из молодежки

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сформировал список из 36 фамилий, которые попадут в расширенный список национальной команды, которая готовится к полуфинальному матчу стыковых игр отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

По информации Meta-ratings, главный тренер из состава молодежной сборной Украины рассчитывает не только на Михаила Мудрика из "Шахтера".

Также документы на британскую визу будут отправлены на защитника "Динамо" Александра Сироту и голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина.

Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Александр Петраков Анатолий Трубин Александр Сирота
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Источник:
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.12.2021 в 17:38
Всеравно обратно отсеет, это если бы когото конкретно нового, типо Петряка.....
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