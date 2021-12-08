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Не только Мудрик. Петраков вызовет на мартовский сбор еще двух игроков из молодежки
Тренер уже сформировал список из 36 фамилий, на которые будут оформляться визы для поездки в Британию
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сформировал список из 36 фамилий, которые попадут в расширенный список национальной команды, которая готовится к полуфинальному матчу стыковых игр отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
По информации Meta-ratings, главный тренер из состава молодежной сборной Украины рассчитывает
Также документы на британскую визу будут отправлены на защитника "Динамо" Александра Сироту и голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина.
Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.
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