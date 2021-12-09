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Коноплянка и Степаненко примут участие в праздновании 30-летия УАФ

Национальная сборная Украины
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Торжественное мероприятие состоится уже сегодня, 9 декабря

Коноплянка и Степаненко примут участие в праздновании 30-летия УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, в четверг 9 декабря Украинская ассоциация футбола отметит 30-летний юбилей.

На торжественном мероприятии ожидается присутствие первых лиц нашей страны, президента УЕФА Александра Чеферина и руководителей одиннадцати европейских ассоциаций.

По данным источника, в общей сложности ожидается присутствие тридцати высоких гостей из УЕФА, ФИФА и ФИФ Про (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов).

Также приглашение принять участие в празднованиях получили министр спорта Вадим Гутцайт, президент НОК Сергей Бубка, мэр Киева Виталий Кличко, олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Штаб национальной сборной Украины на гала-вечере представят Александр Петраков и Александр Шовковский, ожидаются и игроки сборной — Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Артем Беседин, Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь и другие. Приглашение приехать в Киев получили известные футбольные тренеры — Мирон Маркевич, Роман Григорчук и Сергей Ребров.

Во время мероприятия, посвященного юбилею УАФ, награды за развитие футбола в стране должны получить Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Петраков и ряд других известных личностей.

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В статье: Украина УАФ
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