Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петраков: Мне что и.о, что не и.о - никаких эмоций
Тренер рассказал о своем полноценном контракте
Фото: УАФ/Автор неизвестен
Главный тренер
"Сборная сейчас не собирается, у меня никаких эмоций совершенно не было. Сам думал, что будет что-то, но никакой радости, ничего. Мне что и.о, что не и.о.
Живу от игры к игре, это национальная сборная. Одна игра - ты живешь дальше. Это не клуб, где можно разогнаться, поменять состав, есть стратегия. А тут один матч.
Мне Андрей Ярмоленко позвонил, поздравил от команды", - сказал Петраков.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка
- Новый горизонт падения. Бавария - Барселона 3:0. Видео голов и обзор матча
- Источник: В мартовской заявке сборной Украины ожидаются два абсолютных новичка
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте