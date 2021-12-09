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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Мне что и.о, что не и.о - никаких эмоций

Национальная сборная Украины
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Тренер рассказал о своем полноценном контракте

Петраков: Мне что и.о, что не и.о - никаких эмоций

Фото: УАФ/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, какие эмоции он испытывал после того, как УАФ убрала приставку исполняющий обязанности и оформила полноценный контракт.

"Сборная сейчас не собирается, у меня никаких эмоций совершенно не было. Сам думал, что будет что-то, но никакой радости, ничего. Мне что и.о, что не и.о.

Живу от игры к игре, это национальная сборная. Одна игра - ты живешь дальше. Это не клуб, где можно разогнаться, поменять состав, есть стратегия. А тут один матч.

Мне Андрей Ярмоленко позвонил, поздравил от команды", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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