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Болельщики выбрали лучший гол в истории сборной Украины
В топ-3 также попали Андрей Шевченко и Сергей Ребров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская ассоциация футбола к своему 30-летию провела голосование за лучший гол в истории сборной Украины.
Победителем стал мяч Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов (2:3) на Евро-2020. В топ-3 также вошли гол Андрея Шевченко в ворота сборной России (1:1) в 1999-м и мяч Сергея Реброва Саудовской Аравии (4:0) на ЧМ-2006.
Отметим, что на предварительном этапе было еще 7 кандидатов: Иван Гецко – Венгрии (1:3) в 1992-м, Александр Горшков – Испании (2:2) в 2003-м, Андрей Шевченко – Турции (2:2) в 2003-м, Артем Милевский – Швейцарии (0:0, 3:2) с пенальти на ЧМ-2006, Евгений Коноплянка – Англии (1:1) на Евро-2012, Виктор Цыганков – Испании (1:0) в 2020-м, Александр Зинченко – Швеции (2:1) на Евро-2020.
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