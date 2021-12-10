Болельщики выбрали лучший гол в истории сборной Украины

Украинская ассоциация футбола к своему 30-летию провела голосование за лучший гол в истории сборной Украины.

Победителем стал мяч Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов (2:3) на Евро-2020. В топ-3 также вошли гол Андрея Шевченко в ворота сборной России (1:1) в 1999-м и мяч Сергея Реброва Саудовской Аравии (4:0) на ЧМ-2006.

Отметим, что на предварительном этапе было еще 7 кандидатов: Иван Гецко – Венгрии (1:3) в 1992-м, Александр Горшков – Испании (2:2) в 2003-м, Андрей Шевченко – Турции (2:2) в 2003-м, Артем Милевский – Швейцарии (0:0, 3:2) с пенальти на ЧМ-2006, Евгений Коноплянка – Англии (1:1) на Евро-2012, Виктор Цыганков – Испании (1:0) в 2020-м, Александр Зинченко – Швеции (2:1) на Евро-2020.