Петраков: Не хотел заходить в раздевалку после Казахстана

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о матчах отбора ЧМ-2022 во главе национальной команды.

– Ничья в Казахстане.

– Хорошо, что не проиграли. Честно, я переживал, чтобы еще не попали. Переживал страшно, как это увидел (вероятно, речь о втором голе Казахстана – прим.). Мне же все говорят, что я фартовый. Я в раздевалку не хотел заходить, меня успокоил в этот момент президент (УАФ Андрей Павелко) – сказал, что все будет хорошо, классно. Думал, что он мне что-то негативное скажет, и у меня разорвется. Он мне помог.

– Победа в Хельсинки.

– Эта игра была решающей. Если бы мы проигрывали – все. На кону были 3 очка, и мы их взяли.

– Босния и Герцеговина – ничья. Какое-то проклятие?

– Нет, не было ни какое проклятие. Я даже с Пятовым разговаривал: "Ты – капитан команды, что случилось? Я тебе кричал, никто ничего не слышит, будто все в ступор попали. А этот гол – ему дай сто раз пробить, он не забьет".

Надо было только выигрывать, все это знали. Не надо было никого настраивать, надо было даже не навредить. Был уверен, что мы их обыграем, где-то внутри что-то сидело у меня, – сказал Петраков.

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Украина заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. 24 марта 2022 года команда Александра Петракова на выезде сыграет против Шотландии.