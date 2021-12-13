  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Не хотел заходить в раздевалку после Казахстана
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Не хотел заходить в раздевалку после Казахстана

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник сборной Украины рассказал о матчах отбора ЧМ-2022

Петраков: Не хотел заходить в раздевалку после Казахстана

Скриншот: Великий футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о матчах отбора ЧМ-2022 во главе национальной команды.

– Ничья в Казахстане.

– Хорошо, что не проиграли. Честно, я переживал, чтобы еще не попали. Переживал страшно, как это увидел (вероятно, речь о втором голе Казахстана – прим.). Мне же все говорят, что я фартовый. Я в раздевалку не хотел заходить, меня успокоил в этот момент президент (УАФ Андрей Павелко) – сказал, что все будет хорошо, классно. Думал, что он мне что-то негативное скажет, и у меня разорвется. Он мне помог.

Читайте такжеПетраков: Мне что и.о, что не и.о - никаких эмоций

– Победа в Хельсинки.

– Эта игра была решающей. Если бы мы проигрывали – все. На кону были 3 очка, и мы их взяли.

– Босния и Герцеговина – ничья. Какое-то проклятие?

– Нет, не было ни какое проклятие. Я даже с Пятовым разговаривал: "Ты – капитан команды, что случилось? Я тебе кричал, никто ничего не слышит, будто все в ступор попали. А этот гол – ему дай сто раз пробить, он не забьет".

Надо было только выигрывать, все это знали. Не надо было никого настраивать, надо было даже не навредить. Был уверен, что мы их обыграем, где-то внутри что-то сидело у меня, – сказал Петраков.

Читайте такжеПочему Петракову не место в сборной, даже если тот выведет Украину на Чемпионат мира

Украина заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. 24 марта 2022 года команда Александра Петракова на выезде сыграет против Шотландии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...