Петраков признался, что еще не почувствовал Довбика как человека

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о нападающем "Днепра-1" Артеме Довбике.

– Довбик вырастет в серьезного футболиста?

– Не знаю, не могу сказать. По его амплуа я знаю Сикана, знаю Рому Яремчука очень давно, а его я, откровенно говоря, еще не почувствовал как человека. Не хочу врать. Ну выслушивает парень.

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– Хладнокровный, быстрый, забивает. Имеет все качества, чтобы вырасти в звезду.

– Посмотрим, как оно пойдет. Никогда не хочу бежать впереди паровоза. Смотрите, сколько у нас было футболистов, только журналисты начинают хвалить, и все остальное... У нас такой менталитет, мы не идем дальше, останавливаемся на полпути.

– Вообще молодых игроков можно и нужно хвалить?

– Надо знать, кого, – сказал Петраков в интервью программе Великого футбола.