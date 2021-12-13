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Петраков признался, что еще не почувствовал Довбика как человека
Наставник "сине-желтых" высказался о форварде "Днепра-1"
uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о нападающем "Днепра-1" Артеме Довбике.
– Довбик вырастет в серьезного футболиста?
– Не знаю, не могу сказать. По его амплуа я знаю Сикана, знаю Рому Яремчука очень давно, а его я, откровенно говоря, еще не почувствовал как человека. Не хочу врать. Ну выслушивает парень.
– Хладнокровный, быстрый, забивает. Имеет все качества, чтобы вырасти в звезду.
– Посмотрим, как оно пойдет. Никогда не хочу бежать впереди паровоза. Смотрите, сколько у нас было футболистов, только журналисты начинают хвалить, и все остальное... У нас такой менталитет, мы не идем дальше, останавливаемся на полпути.
– Вообще молодых игроков можно и нужно хвалить?
– Надо знать, кого, – сказал Петраков в интервью программе Великого футбола.
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