  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков признался, что еще не почувствовал Довбика как человека
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков признался, что еще не почувствовал Довбика как человека

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник "сине-желтых" высказался о форварде "Днепра-1"

Петраков признался, что еще не почувствовал Довбика как человека

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о нападающем "Днепра-1" Артеме Довбике.

– Довбик вырастет в серьезного футболиста?

– Не знаю, не могу сказать. По его амплуа я знаю Сикана, знаю Рому Яремчука очень давно, а его я, откровенно говоря, еще не почувствовал как человека. Не хочу врать. Ну выслушивает парень.

Читайте такжеПетраков: Не хотел заходить в раздевалку после Казахстана

– Хладнокровный, быстрый, забивает. Имеет все качества, чтобы вырасти в звезду.

– Посмотрим, как оно пойдет. Никогда не хочу бежать впереди паровоза. Смотрите, сколько у нас было футболистов, только журналисты начинают хвалить, и все остальное... У нас такой менталитет, мы не идем дальше, останавливаемся на полпути.

– Вообще молодых игроков можно и нужно хвалить?

– Надо знать, кого, – сказал Петраков в интервью программе Великого футбола.

Читайте такжеАллахяр, Гуцуляк и остальные под крылом Скрипника. Символическая сборная 18-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...