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Петраков: Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке
Тренер рассказал, почему он перешел на украинский язык
Главный тренер
"Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не говорил по-украински. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали, что у меня неплохо получается.
Я понимаю, что нужно общаться. Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Украинский родной язык, бери пример с Петракова». Я даже сам засмеялся", - сказал Петраков.
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