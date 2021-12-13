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Петраков: Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Тренер рассказал, почему он перешел на украинский язык

Петраков: Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, почему он одно время пытался общаться с прессой на украинском языке.

"Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не говорил по-украински. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали, что у меня неплохо получается.

Я понимаю, что нужно общаться. Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Украинский родной язык, бери пример с Петракова». Я даже сам засмеялся", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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zez (Сумы)
13.12.2021 в 16:45
Молодець
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Zolotoy Myach (Chicago)
13.12.2021 в 16:40
Если выведешь команду в топ, хоть на языке малазийских племён размовляй, мы тебя и так поймём
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