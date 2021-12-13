Петраков: Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, почему он одно время пытался общаться с прессой на украинском языке.

"Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не говорил по-украински. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали, что у меня неплохо получается.

Я понимаю, что нужно общаться. Главный тренер, на официальных мероприятиях, должен общаться на украинском языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Украинский родной язык, бери пример с Петракова». Я даже сам засмеялся", - сказал Петраков.