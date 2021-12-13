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Петраков: Раньше иногда мог сорваться. Но со временем я поменялся, стал гибче
Тренер говорит, что на игроков сборной особо не погневаешься
Главный тренер
"Страшен ли я сейчас в гневе? Нет. Это было, когда я работал с молодыми игроками. Да и сам был моложе. Иногда мог сорваться. Но со временем я поменялся. Стал гибче.
Какой гнев с борной Украины? Тут собраны такие футболисты. Я ж не буду срываться и кричать на них, как на малых детей. Не забывайте, что я пришел в сборную работать после Шевченко. После великого футболиста. Великого нашего человека… А я простой парень с Куреневки (район Киева, - прим.)", — сказал Петраков.
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