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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Раньше иногда мог сорваться. Но со временем я поменялся, стал гибче

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер говорит, что на игроков сборной особо не погневаешься

Петраков: Раньше иногда мог сорваться. Но со временем я поменялся, стал гибче

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, как со временем поменялся его тренерский темперамент.

"Страшен ли я сейчас в гневе? Нет. Это было, когда я работал с молодыми игроками. Да и сам был моложе. Иногда мог сорваться. Но со временем я поменялся. Стал гибче.

Какой гнев с борной Украины? Тут собраны такие футболисты. Я ж не буду срываться и кричать на них, как на малых детей. Не забывайте, что я пришел в сборную работать после Шевченко. После великого футболиста. Великого нашего человека… А я простой парень с Куреневки (район Киева, - прим.)", — сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
Великий футбол

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