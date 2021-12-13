Маркевич: Я был инициатором натурализации Марлоса. Хотел еще и Тайсона натурализовать

Экс-тренер "Металлиста" Мирон Маркевич, который работал с Марлосом в харьковском клубе, рассказал о натурализации бразильца для сборной Украины .

— Марлос выучил русский язык в "Металлисте" или уже в "Шахтере"?

— У нас он начинал потихоньку осваивать язык, а в "Шахтере" мог уже разговаривать спокойно, также, как и Тайсон.

— Марлос советовался с вами, когда принимал решение о смене гражданства?

— Так это я был инициатором. Я еще тогда сказал Шевченко, что Марлос способен усилить сборную Украины. Я хотел еще и Тайсона натурализовать, но в Бразилии об этом узнали, сразу вызвали его в сборную и заиграли. А с Марлосом у нас получилось.

— Как вы его убедили принять решение выступать за сборную Украины?

— Он сам был настроен на это. Я ему только намекнул, а он согласился. Сказал: "Я люблю Украину и с удовольствием буду за нее играть". К тому же у нас уже были преценденты. За сборную Украины играли Эдмар и Девич — они все воспитанники "Металлиста". Так что у Марлоса были примеры, и он не сомневался.

— У Марлоса уже менталитет украинца?

— Да, он на нас похож. Очень позитивный парень.