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Маркевич: Я был инициатором натурализации Марлоса. Хотел еще и Тайсона натурализовать

Национальная сборная Украины
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Однако Тайсона бразильцы заиграли

Маркевич: Я был инициатором натурализации Марлоса. Хотел еще и Тайсона натурализовать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Металлиста" Мирон Маркевич, который работал с Марлосом в харьковском клубе, рассказал о натурализации бразильца для сборной Украины.

— Марлос выучил русский язык в "Металлисте" или уже в "Шахтере"?

— У нас он начинал потихоньку осваивать язык, а в "Шахтере" мог уже разговаривать спокойно, также, как и Тайсон.

— Марлос советовался с вами, когда принимал решение о смене гражданства?

— Так это я был инициатором. Я еще тогда сказал Шевченко, что Марлос способен усилить сборную Украины. Я хотел еще и Тайсона натурализовать, но в Бразилии об этом узнали, сразу вызвали его в сборную и заиграли. А с Марлосом у нас получилось.

— Как вы его убедили принять решение выступать за сборную Украины?

— Он сам был настроен на это. Я ему только намекнул, а он согласился. Сказал: "Я люблю Украину и с удовольствием буду за нее играть". К тому же у нас уже были преценденты. За сборную Украины играли Эдмар и Девич — они все воспитанники "Металлиста". Так что у Марлоса были примеры, и он не сомневался.

— У Марлоса уже менталитет украинца?

— Да, он на нас похож. Очень позитивный парень.

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В статье: Украина Марлос Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Источник:
fanday

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