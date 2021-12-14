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Петраков: Ярмоленко - лидер сборной. Пусть играет до сорока лет
Без Андрея в нынешней сборной никуда
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер
"Я не буду заглядывать в паспорт. Человек играет, пусть играет до сорока лет. Он нужен на данный момент в коллективе.
А Ярмоленко даже своим примером показывает. И на футбольном поле тянет, и в быту тянет, и в жизни тянет, помогает молодым. Лидер сборной", — сказал Петраков.
Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Ярмоленко забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".
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