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Петраков: Ярмоленко - лидер сборной. Пусть играет до сорока лет

Национальная сборная Украины
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Без Андрея в нынешней сборной никуда

Петраков: Ярмоленко - лидер сборной. Пусть играет до сорока лет

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказал свое мнение о вингере "Вест Хэма" Андрее Ярмоленко.

"Я не буду заглядывать в паспорт. Человек играет, пусть играет до сорока лет. Он нужен на данный момент в коллективе.

А Ярмоленко даже своим примером показывает. И на футбольном поле тянет, и в быту тянет, и в жизни тянет, помогает молодым. Лидер сборной", — сказал Петраков.

Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Ярмоленко забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Александр Петраков Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ТК Футбол

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