Петраков: Ярмоленко - лидер сборной. Пусть играет до сорока лет

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказал свое мнение о вингере "Вест Хэма" Андрее Ярмоленко.

"Я не буду заглядывать в паспорт. Человек играет, пусть играет до сорока лет. Он нужен на данный момент в коллективе.

А Ярмоленко даже своим примером показывает. И на футбольном поле тянет, и в быту тянет, и в жизни тянет, помогает молодым. Лидер сборной", — сказал Петраков.