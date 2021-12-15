  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Де Дзерби: Мудрик смог бы повести за собой сборную Украины в Катаре
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Мудрик смог бы повести за собой сборную Украины в Катаре

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Наставник "горняков" поражен прогрессом футболиста

Де Дзерби: Мудрик смог бы повести за собой сборную Украины в Катаре

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в интервью Youtube-канала "BurBuzz" прокомментировал прогресс вингера "горняков" Михаила Мудрика.

- Сейчас почетно быть итальянцем, Ваша страна – чемпионат Европы, Локателли, Берарди ваши бывшие подопечные в "Сассуоло", выиграли чемпионат Европы. Что для вас, как для их бывшего ментора, это значит? Что вы им сказали?

- Большая честь и гордость за то, чего они добились, кем они стали. Если я думаю о "Шахтере", мне было бы приятно, когда, возможно, Мудрик смог бы так повести за собой сборную Украины в Катаре. Не хочу давать советы тренеру сборной Петракову. Это просто факт – Мудрик очень вырос как игрок. Так росли Локателли и Берарди. Он может сделать то же самое, — сказал Де Дзерби.

Читайте такжеПетраков: Сказал Мудрику, что перевожу его в первую сборную Украины

Украина заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. 24 марта 2022 года команда Александра Петракова на выезде сыграет против Шотландии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BurBuzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
15.12.2021 в 15:25
Пускай он сначала хотя-бы с шотландцами покажет какой из него путеводитель.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...