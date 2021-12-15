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Де Дзерби: Мудрик смог бы повести за собой сборную Украины в Катаре
Наставник "горняков" поражен прогрессом футболиста
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в интервью Youtube-канала "BurBuzz" прокомментировал прогресс вингера "горняков" Михаила Мудрика.
- Сейчас почетно быть итальянцем, Ваша страна – чемпионат Европы, Локателли, Берарди ваши бывшие подопечные в "Сассуоло", выиграли чемпионат Европы. Что для вас, как для их бывшего ментора, это значит? Что вы им сказали?
- Большая честь и гордость за то, чего они добились, кем они стали. Если я думаю о "Шахтере", мне было бы приятно, когда, возможно, Мудрик смог бы так повести за собой сборную Украины в Катаре. Не хочу давать советы тренеру сборной Петракову. Это просто факт – Мудрик очень вырос как игрок. Так росли Локателли и Берарди. Он может сделать то же самое, — сказал Де Дзерби.
Украина заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. 24 марта 2022 года команда Александра Петракова на выезде сыграет против Шотландии.
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