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Петраков: В сборной все ждали Реброва. Я пару раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов
Тренер рассказал о своем назначении
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Главный тренер
– Вы же все все знаете прекрасно, как это было. Все ждали Реброва, что он решит все свои вопросы. Никто же не скрывает этого. Все это было прямо. Все это все знают. Я ждал, пару раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов.
– После Казахстана думали все бросить?
– Даже не могу вам сказать. То, что у меня творилось, лучше не вспоминать. Это просто как страшный сон.
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