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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: В сборной все ждали Реброва. Я пару раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер рассказал о своем назначении

Петраков: В сборной все ждали Реброва. Я пару раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как происходил выбор ннового главного тренера после Андрея Шевченко.

– Вы же все все знаете прекрасно, как это было. Все ждали Реброва, что он решит все свои вопросы. Никто же не скрывает этого. Все это было прямо. Все это все знают. Я ждал, пару раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов.

– После Казахстана думали все бросить?

– Даже не могу вам сказать. То, что у меня творилось, лучше не вспоминать. Это просто как страшный сон.

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В статье: Сергей Ребров Украина Александр Петраков
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