Петраков: В сборной все ждали Реброва. Я пару раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как происходил выбор ннового главного тренера после Андрея Шевченко.

– Вы же все все знаете прекрасно, как это было. Все ждали Реброва, что он решит все свои вопросы. Никто же не скрывает этого. Все это было прямо. Все это все знают. Я ждал, пару раз хотел уехать, но меня останавливал Протасов.

– После Казахстана думали все бросить?

– Даже не могу вам сказать. То, что у меня творилось, лучше не вспоминать. Это просто как страшный сон.