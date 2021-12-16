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Петраков, Беседин, Матвиенко и другие. УАФ представила календарь на 2022 год - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Петраков, Беседин, Матвиенко и другие. УАФ представила календарь на 2022 год - ФОТО

uaf.ua

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УАФ представила эксклюзивный календарь на 2022 год.

Это специальное издание, посвященное 30-летию независимого украинского футбола и сборной.

На 12 листах (12 месяцах) изображены главный тренер национальной команды и 11 игроков сборной, которые представляют разные регионы Украины.

На страницы календаря попали Александр Петраков (Киев), Роман Яремчук (Львов), Николай Матвиенко (Крым), Артем Беседин (Харьков), Алексанр Зинченко (Радомышль) и Георгий Бущан (Одесса). Другие футболисты не раскрываются.

Купить календарь можно в УАФ-шопе. Цена календаря – 250 гривен.

Петраков, Беседин, Матвиенко и другие. УАФ представила календарь на 2022 год - ФОТО - изображение 1Петраков, Беседин, Матвиенко и другие. УАФ представила календарь на 2022 год - ФОТО - изображение 2Петраков, Беседин, Матвиенко и другие. УАФ представила календарь на 2022 год - ФОТО - изображение 3Петраков, Беседин, Матвиенко и другие. УАФ представила календарь на 2022 год - ФОТО - изображение 4Петраков, Беседин, Матвиенко и другие. УАФ представила календарь на 2022 год - ФОТО - изображение 5
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В статье: Украина УАФ
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