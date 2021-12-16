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Петраков, Беседин, Матвиенко и другие. УАФ представила календарь на 2022 год - ФОТО
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uaf.ua
УАФ представила эксклюзивный календарь на 2022 год.
Это специальное издание, посвященное 30-летию независимого украинского футбола и сборной.
На 12 листах (12 месяцах) изображены главный тренер
На страницы календаря попали Александр Петраков (Киев), Роман Яремчук (Львов), Николай Матвиенко (Крым), Артем Беседин (Харьков), Алексанр Зинченко (Радомышль) и Георгий Бущан (Одесса). Другие футболисты не раскрываются.
Купить календарь можно в УАФ-шопе. Цена календаря – 250 гривен.
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