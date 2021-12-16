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Зинченко: При всем уважении к остальным соперникам, мы должны были завершить отбор ЧМ-2022 на втором месте

Национальная сборная Украины
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"Потому что у нас очень хорошая команда"

Зинченко: При всем уважении к остальным соперникам, мы должны были завершить отбор ЧМ-2022 на втором месте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался о последних матчах команды в отборочной группе ЧМ-2022.

- Последний матчи против Болгарии и Боснии. Что изменилось перед этим? Были ли новые тактические наработки и изменения игровом плане?

- Не сказал бы, что мы играли на высоком уровне против Боснии, но самое главное, это результат. Мы должны были добиться такого результата, и нам удалось это.

Почему? Потому что у нас очень хорошая команда и при всем уважении к остальным соперникам, мы должны были завершить отбор на втором месте.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
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