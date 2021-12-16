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Зинченко: При всем уважении к остальным соперникам, мы должны были завершить отбор ЧМ-2022 на втором месте
"Потому что у нас очень хорошая команда"
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек
- Последний матчи против Болгарии и Боснии. Что изменилось перед этим? Были ли новые тактические наработки и изменения игровом плане?
- Не сказал бы, что мы играли на высоком уровне против Боснии, но самое главное, это результат. Мы должны были добиться такого результата, и нам удалось это.
Почему? Потому что у нас очень хорошая команда и при всем уважении к остальным соперникам, мы должны были завершить отбор на втором месте.
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