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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И снова Шотландия

Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего сезона Лиги наций.

В прошлом розыгрыше Украина после технического поражения от Швейцарии финишировала на четвёртом месте своей группы Лиги А, поэтому покинула дивизион сильнейших и понизилась в классе.

В итоге, в Лиге B сборная Украины из первой корзины попала в группу B1.

Состав всей группы:

  • Украина
  • Шотландия
  • Ирландия
  • Армения

Напомним, что на групповом этапе команды сыграют по круговой системе по два раза с каждым соперником. Победители каждого квартета повышаются в классе, а худшие команды отправляются дивизионом ниже.

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В статье: Украина
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 19:50
Если нормально играли в лиге А, то там пофиг уже кто в лиге В. А кантонам опять группу "стелили"...
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football_soccer (Украина)
16.12.2021 в 19:48
базар-турнир. Хочешь играешь, хочешь нет. Врачи побеждают в матчах. Тьфу.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.12.2021 в 19:44
Круто! Хоть хорошая практика будет!
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FC Energy (Новая Каховка)
16.12.2021 в 19:42
2 британца. Жестко, но интересно.
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