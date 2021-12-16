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Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций
И снова Шотландия
Фото Павла Кубанова - УАФ
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего сезона Лиги наций.
В прошлом розыгрыше Украина после технического поражения от Швейцарии финишировала на четвёртом месте своей группы Лиги А, поэтому покинула дивизион сильнейших и понизилась в классе.
В итоге, в Лиге B
Состав всей группы:
- Украина
- Шотландия
- Ирландия
- Армения
Напомним, что на групповом этапе команды сыграют по круговой системе по два раза с каждым соперником. Победители каждого квартета повышаются в классе, а худшие команды отправляются дивизионом ниже.
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