Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего сезона Лиги наций.

В прошлом розыгрыше Украина после технического поражения от Швейцарии финишировала на четвёртом месте своей группы Лиги А, поэтому покинула дивизион сильнейших и понизилась в классе.

В итоге, в Лиге B сборная Украины из первой корзины попала в группу B1.

Состав всей группы:

Украина

Шотландия

Ирландия

Армения

Напомним, что на групповом этапе команды сыграют по круговой системе по два раза с каждым соперником. Победители каждого квартета повышаются в классе, а худшие команды отправляются дивизионом ниже.