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Украина впервые в истории сыграет с Ирландией, с Арменией сыграли уже 8 матчей
А с шотландцами в 2022 будет сразу три поединка
FAIreland
В соперники нашей команде жребий определил Шотландию, Ирландию и Армению.
Интересно, что с Ирландией Украина ранее не пересекалась – это будут первые очные встречи команд.
А вот с Шотландией сборная Украины раз пересекалась – в отборе Евро-2008 у украинцев была домашняя победа (2:0) и гостевое поражение (1:3).
Также интересно, что в марте 2022 года Шотландия и Украина поспорят в стыковом матче ЧМ-2022.
А вот с Арменией Украина сыграла аж 8 матчей (5 побед Украины при 3 ничьих).
Правда было это довольно давно. Последний матч датирован 7 июня 2003 года, когда во Львове хозяева выиграли со счетом 4:3.
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