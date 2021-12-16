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Национальная сборная Украины

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Украина впервые в истории сыграет с Ирландией, с Арменией сыграли уже 8 матчей

Национальная сборная Украины
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А с шотландцами в 2022 будет сразу три поединка

Украина впервые в истории сыграет с Ирландией, с Арменией сыграли уже 8 матчей

FAIreland

Новина українською

Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций.

В соперники нашей команде жребий определил Шотландию, Ирландию и Армению.

Интересно, что с Ирландией Украина ранее не пересекалась – это будут первые очные встречи команд.

А вот с Шотландией сборная Украины раз пересекалась – в отборе Евро-2008 у украинцев была домашняя победа (2:0) и гостевое поражение (1:3).

Также интересно, что в марте 2022 года Шотландия и Украина поспорят в стыковом матче ЧМ-2022.

А вот с Арменией Украина сыграла аж 8 матчей (5 побед Украины при 3 ничьих).

Правда было это довольно давно. Последний матч датирован 7 июня 2003 года, когда во Львове хозяева выиграли со счетом 4:3.

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В статье: Украина
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