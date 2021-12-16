Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Армении: Фаворитом группы, конечно же, является Украина
Лестные слова от соперника по группе
ffa.am
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал
"У нас очень сильная группа, где есть команда, которая в прошлом году играла в Лиге А (Украина, - прим.).
То, что мы будем соревноваться с такими командами, означает, что мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.
Соперники - физически хорошо подготовленные команды, у которых также входит много игроков с хорошими техническими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными - бороться за победу в каждой игре.
Фаворитом группы, конечно же, является Украина, но Ирландия с Шотландией - также опытные и квалифицированные команды", - сказал Капаррос.
Популярное сейчас
- "Он отправился в Эвертон" - Луческу анонсировал крупный трансфер от Динамо
- Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Ждём соперников для Украины. Сегодня состоится жеребьёвка Лиги наций
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом