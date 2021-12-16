Тренер Армении: Фаворитом группы, конечно же, является Украина

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций , в результате которой его команде в соперники достались Украина, Шотландия и Ирландия.

"У нас очень сильная группа, где есть команда, которая в прошлом году играла в Лиге А (Украина, - прим.).

То, что мы будем соревноваться с такими командами, означает, что мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.

Соперники - физически хорошо подготовленные команды, у которых также входит много игроков с хорошими техническими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными - бороться за победу в каждой игре.

Фаворитом группы, конечно же, является Украина, но Ирландия с Шотландией - также опытные и квалифицированные команды", - сказал Капаррос.