  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Армении: Фаворитом группы, конечно же, является Украина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Армении: Фаворитом группы, конечно же, является Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Лестные слова от соперника по группе

Тренер Армении: Фаворитом группы, конечно же, является Украина

ffa.am

Новина українською

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций, в результате которой его команде в соперники достались Украина, Шотландия и Ирландия.

"У нас очень сильная группа, где есть команда, которая в прошлом году играла в Лиге А (Украина, - прим.).

То, что мы будем соревноваться с такими командами, означает, что мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.

Соперники - физически хорошо подготовленные команды, у которых также входит много игроков с хорошими техническими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными - бороться за победу в каждой игре.

Фаворитом группы, конечно же, является Украина, но Ирландия с Шотландией - также опытные и квалифицированные команды", - сказал Капаррос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Армения Хоакин Капаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...