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Маркевич: Жребий удачный. С завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем
Мирон Богданович настроен позитивно
uaf.ua
Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал
"Я считаю, что жребий был удачным, на мой взгляд, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины постарается доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора на чемпионат мира.
А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.
Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время, как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем", - сказал Маркевич.
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