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Маркевич: Жребий удачный. С завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем

Национальная сборная Украины
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Мирон Богданович настроен позитивно

Маркевич: Жребий удачный. С завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем

uaf.ua

Новина українською

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций, в результате которой команде Петракова в Лиге В 1 достались шотландцы, ирландцы и армяне.

"Я считаю, что жребий был удачным, на мой взгляд, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины постарается доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора на чемпионат мира.

А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время, как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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