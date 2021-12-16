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Петраков: Если хотим вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу
Главный тренер сборной Украины - о жеребьевке Лиги наций
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.
Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.
Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью.
Ожидаем календаря. Тогда уж точно будем знать, с кем и где начинаем.
21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча зп короткий промежуток времени", — заметил Александр Петраков.
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