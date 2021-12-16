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Национальная сборная Украины

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Петраков: Если хотим вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главный тренер сборной Украины - о жеребьевке Лиги наций

Петраков: Если хотим вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций, по итогам которой сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.

Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.

Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью.

Ожидаем календаря. Тогда уж точно будем знать, с кем и где начинаем.

21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча зп короткий промежуток времени", — заметил Александр Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
17.12.2021 в 00:41
Ну, здесь, в этом турнире, Шева очень высоко планку задрал, врядли реально там наше место … А 4 матча подряд - имхо, много будет зависеть от мартовского отбора на Катар - от "пройдем/не пройдем" много будет зависеть, кто на июнь в сборной останется …
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kravaserega (Kyiv)
16.12.2021 в 23:32
С одной стороны хотелось бы, чтобы сборная играла с самыми сильными возможными соперниками и таким образом росла, а с другой - четыре игры подряд Украина не вытянет, разве что будет длинная скамейка качественных запасных, способных усилить игру
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