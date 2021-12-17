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Зинченко: Петраков - это тренер, достижения которого говорят за него самого

Национальная сборная Украины
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Хавбек рассказал, как он познакомился с главным тренером сборной

Зинченко: Петраков - это тренер, достижения которого говорят за него самого

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем знакомстве с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

"Прежде всего, он – очень порядочный человек. Это сразу бросилось в глаза, потому что мы не были с ним знакомы. Хотя судьба могла нас возвести намного раньше, но по разным обстоятельствам этого не произошло.

Однако только мы познакомились, переговорили по телефону – человек оставил очень хорошее впечатление о себе. То, как он настроил к себе команду и как построил отношения между футболистами – заслуживает уважения. И, безусловно, это тренер, достижения которого говорят за него самого", - сказал Зинченко.

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В статье: Украина Александр Петраков Манчестер Сити Александр Зинченко
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