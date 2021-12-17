Наставник Шотландии: Надеюсь, мы найдем способ победить Украину трижды

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2022/2023. Соперниками шотландцев по группе 1 Дивизиона B стали сборные Украины, Ирландии и Армении.

"Если вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

Игры против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Армения — новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это — достойная команда", - сказал Кларк.