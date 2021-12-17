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Национальная сборная Украины

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Наставник Шотландии: Надеюсь, мы найдем способ победить Украину трижды

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украинцы с шотландцами сразятся и в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Наставник Шотландии: Надеюсь, мы найдем способ победить Украину трижды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2022/2023. Соперниками шотландцев по группе 1 Дивизиона B стали сборные Украины, Ирландии и Армении.

"Если вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

Игры против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Армения — новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это — достойная команда", - сказал Кларк.

Напомним, что Украина и Шотландия до этого сыграют в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022. Матч состоится 24 марта в Шотландии.

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В статье: Украина Шотландия Стив Кларк
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
17.12.2021 в 08:55
У них серия из 6 побед, надо постараться прервать эту серию в марте, а потом в июне
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+1
0
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Saturn (Киев)
17.12.2021 в 08:48
Мечтать не вредно
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0
-1
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 08:40
Ты посмотри, лепрекон в килпе, аж трижды ему обыграть нас надо
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0
-1
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Siren05 (Мариуполь)
17.12.2021 в 09:29
"Надежды юношей питают..."
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0
0


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