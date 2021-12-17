Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Шотландии: Надеюсь, мы найдем способ победить Украину трижды
Украинцы с шотландцами сразятся и в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2022/2023. Соперниками шотландцев по группе 1 Дивизиона B стали сборные Украины, Ирландии и Армении.
"Если вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот что мы получили. Это хорошая жеребьевка.
Игры против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.
Армения — новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это — достойная команда", - сказал Кларк.
Напомним, что Украина и Шотландия до этого сыграют в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022. Матч состоится 24 марта в Шотландии.
Популярное сейчас
- Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Зенитом
- Liverpool Echo: Миколенко присоединится к Эвертону за 20 миллионов фунтов
- С рассрочкой выплат на 3 года. Стало известно, сколько Эвертон заплатит за Миколенко
- Петраков признался, что еще не почувствовал Довбика как человека
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
- 00:31 Украинские Тренер Шотландии Кларк: Нужно хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной
- 19:15 Зарубежные Сборная Шотландии - соперник Украины по плей-офф отбора в ЧМ. Информационная справка
- 18:01 Прогнозы на футбол Хватаясь за шанс. Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура ЕВРО на 22.06.2021