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Тренер Ирландии напомнил, что Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020
Стивен Кенни оценил результаты жеребьевки Лиги наций
Фото: Sportsfile/ Автор - Stephen McCarthy
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий после жеребьевки Лиги наций-2022/2023. Соперниками ирландцев по группе 1 Дивизиона B стали сборные Украины, Шотландии и Армении.
"Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции. Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, Шотландия выиграла последние шесть матчей, а Армения значительно улучшила свои результаты, недавно опередив Исландию в своей отборочной группе чемпионата мира.
Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба. Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас настоящим вызовом", – сказал Кенни.
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