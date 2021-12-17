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Тренер Ирландии напомнил, что Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стивен Кенни оценил результаты жеребьевки Лиги наций

Тренер Ирландии напомнил, что Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020

Фото: Sportsfile/ Автор - Stephen McCarthy

Новина українською

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий после жеребьевки Лиги наций-2022/2023. Соперниками ирландцев по группе 1 Дивизиона B стали сборные Украины, Шотландии и Армении.

"Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции. Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, Шотландия выиграла последние шесть матчей, а Армения значительно улучшила свои результаты, недавно опередив Исландию в своей отборочной группе чемпионата мира.

Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба. Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас настоящим вызовом", – сказал Кенни.

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В статье: Украина Ирландия Стивен Кенни
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 09:39
Мудро выразился. И всех похвалил, и заявил об интриге
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