Тренер Ирландии напомнил, что Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий после жеребьевки Лиги наций-2022/2023. Соперниками ирландцев по группе 1 Дивизиона B стали сборные Украины, Шотландии и Армении.

"Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции. Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, Шотландия выиграла последние шесть матчей, а Армения значительно улучшила свои результаты, недавно опередив Исландию в своей отборочной группе чемпионата мира.

Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба. Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас настоящим вызовом", – сказал Кенни.