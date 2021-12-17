Мхитарян: Мы очень хорошо знаем возможности сборной Украины

Капитан и полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций, в результате которых есть команда Украины.

"Думаю, это не самая легкая группа, но у нас могли быть и более сложные соперники. Мы очень хорошо знаем Ирландию, можно сказать, что у нас "очень хорошие" воспоминания. Мы впервые сыграем против Шотландии, и это тоже будет непросто.

Что касается сборной Украины, то в 90-х и в 2000-х наша команда неоднократно играла с ними, проведя 8 матчей. Несмотря на то, что в последнее время жребий не сводил нас вместе, однако мы очень хорошо знаем возможности украинцев.

Я думаю, а также уверен, что мы можем бороться с этими командами и преподносить сюрпризы. Если мы сможем сохранить свое место в лиге B, то это будет неплохой результат", - приводит слова Мхитаряна сайт Федерации футбола Армении.