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Мхитарян: Мы очень хорошо знаем возможности сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Капитан сборной Армении высказался о жеребьевке Лиги наций

Мхитарян: Мы очень хорошо знаем возможности сборной Украины

Фото: ffa.am

Новина українською

Капитан и полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций, в результате которых есть команда Украины.

"Думаю, это не самая легкая группа, но у нас могли быть и более сложные соперники. Мы очень хорошо знаем Ирландию, можно сказать, что у нас "очень хорошие" воспоминания. Мы впервые сыграем против Шотландии, и это тоже будет непросто.

Что касается сборной Украины, то в 90-х и в 2000-х наша команда неоднократно играла с ними, проведя 8 матчей. Несмотря на то, что в последнее время жребий не сводил нас вместе, однако мы очень хорошо знаем возможности украинцев.

Я думаю, а также уверен, что мы можем бороться с этими командами и преподносить сюрпризы. Если мы сможем сохранить свое место в лиге B, то это будет неплохой результат", - приводит слова Мхитаряна сайт Федерации футбола Армении.

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В статье: Генрих Мхитарян Армения
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2021 в 13:37
Остаётся надеяться, что не будет казахской лажи...
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