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Маркевич: Сборная Украины для Мампасси уже закрыта

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Защитник Шахтера перебрался в московский Локомотив

Маркевич: Сборная Украины для Мампасси уже закрыта

Новина українською

Экс-глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход в московский "Локомотив" защитника "Шахтера" и юношеской сборной Украины Марка Мампасси.

"Стоило ли его продавать "Шахтеру" и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за "Мариуполь". Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.

Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Локомотив (Москва) Марк Мампасси
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Комментарии (3)
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Fishing 555 (Rivne)
18.12.2021 в 00:41
Україна тоже закрита. Грають в сільській футбол.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.12.2021 в 00:17
Да нахер он усрался, иуда?
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-1
Fishing 555 (Rivne)
18.12.2021 в 00:42
А він бразилець тобі шо? Він Іуда. А ти Іскаріот.
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