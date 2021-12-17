Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Сборная Украины для Мампасси уже закрыта
Защитник Шахтера перебрался в московский Локомотив
Экс-глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал
"Стоило ли его продавать "Шахтеру" и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за "Мариуполь". Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.
Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.
Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются", - сказал Маркевич.
Популярное сейчас
- Динамо рассмотрит вариант продажи еще трех лидеров команды
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Будет лучше, если Довбик уйдет уже этой зимой. Что говорить о претендентах на еврокубки по итогам полугодия УПЛ
- Ждём соперников для Украины. Сегодня состоится жеребьёвка Лиги наций
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом