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Зинченко: У Шевченко и Гвардиолы есть точки соприкосновения в понимании игры

Национальная сборная Украины
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Украинец лестно отозвался о двух наставниках

Зинченко: У Шевченко и Гвардиолы есть точки соприкосновения в понимании игры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сравнил двух тренеров: Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.

"Оба – фанаты футбола, отдаются на все 200 процентов. Конечно, у них есть точки соприкосновения в видении и понимании игры.

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Даже когда был в клубе и приезжал в сборную – мне не надо было какое-то огромное количество времени на адаптацию. В этом плане мне было намного проще", – рассказал Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Tribuna

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