Зинченко: У Шевченко и Гвардиолы есть точки соприкосновения в понимании игры

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сравнил двух тренеров: Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.

"Оба – фанаты футбола, отдаются на все 200 процентов. Конечно, у них есть точки соприкосновения в видении и понимании игры.