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Зинченко: У Шевченко и Гвардиолы есть точки соприкосновения в понимании игры
Украинец лестно отозвался о двух наставниках
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сравнил двух тренеров: Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.
"Оба – фанаты футбола, отдаются на все 200 процентов. Конечно, у них есть точки соприкосновения в видении и понимании игры.
Даже когда был в клубе и приезжал в сборную – мне не надо было какое-то огромное количество времени на адаптацию. В этом плане мне было намного проще", – рассказал Зинченко.
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Источник:Tribuna
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