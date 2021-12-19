  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко: Моя мечта – сыграть на Донбасс Арене
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Моя мечта – сыграть на Донбасс Арене

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр составил список любимых арен

Зинченко: Моя мечта – сыграть на Донбасс Арене

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих любимых стадионах.

"Моя мечта – сыграть на "Донбасс Арене", ведь я там только присутствовал как зритель. Поэтому, "Альянц Арена" – у меня там дебют был. "Олимпийский" – просто такая особая атмосфера.

"Арена Львов" – тоже нереально, когда там просто забит стадион. Это было на отборе на Евро, когда мы год шли без поражений. Мы играли там, и было такое впечатление – туда привезти сборную мира, и мы бы их обыграли.

Читайте такжеЗинченко: У Шевченко и Гвардиолы есть точки соприкосновения в понимании игры

У ПСВ тоже стадион. Каждую игру домашнюю просто биток. Там и город не такой уж и большой, но болельщики настолько любят футбол, что просто с ума сойти, реально. Мне посчастливилось побывать там, уже после аренды, когда ПСВ становился чемпионом. Ну, там атмосфера просто футбольная. Футбол царит. Ну и пятый стадион – это "Энфилд". Там играть при такой атмосфере – прям мурашки по коже", – рассказал Зинченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
WuTаng (Київ)
19.12.2021 в 17:30
Поки в Україні такі хлопці, як Медведчук і Суркіси шанси нульові.
Ответить
0
-1
avatar
Il Gatto
19.12.2021 в 17:55
Ага, і особливо Ахмєтов, чи не так?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
19.12.2021 в 17:25
Всем лизнул по очереди:))))
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...