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Зинченко: Моя мечта – сыграть на Донбасс Арене
Александр составил список любимых арен
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих любимых стадионах.
"Моя мечта – сыграть на "Донбасс Арене", ведь я там только присутствовал как зритель. Поэтому, "Альянц Арена" – у меня там дебют был. "Олимпийский" – просто такая особая атмосфера.
"Арена Львов" – тоже нереально, когда там просто забит стадион. Это было на отборе на Евро, когда мы год шли без поражений. Мы играли там, и было такое впечатление – туда привезти сборную мира, и мы бы их обыграли.
У ПСВ тоже стадион. Каждую игру домашнюю просто биток. Там и город не такой уж и большой, но болельщики настолько любят футбол, что просто с ума сойти, реально. Мне посчастливилось побывать там, уже после аренды, когда ПСВ становился чемпионом. Ну, там атмосфера просто футбольная. Футбол царит. Ну и пятый стадион – это "Энфилд". Там играть при такой атмосфере – прям мурашки по коже", – рассказал Зинченко.
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