Зинченко: Моя мечта – сыграть на Донбасс Арене

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих любимых стадионах.

"Моя мечта – сыграть на "Донбасс Арене", ведь я там только присутствовал как зритель. Поэтому, "Альянц Арена" – у меня там дебют был. "Олимпийский" – просто такая особая атмосфера.

"Арена Львов" – тоже нереально, когда там просто забит стадион. Это было на отборе на Евро, когда мы год шли без поражений. Мы играли там, и было такое впечатление – туда привезти сборную мира, и мы бы их обыграли.