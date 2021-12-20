Петраков: Ведущие футболисты сборной попросили, чтобы мне убрали приставку и.о

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, кто помог ему избавиться от приставки "и.о".

"Мне очень серьезно помогли ребята. Без их помощи у меня бы ничего не получилось. Они меня приняли. Я этого сам не знал, мне потом Павелко рассказал. Говорит: "После неудачной игры в Казахстане ко мне подошли ребята, ведущие футболисты страны, и попросили, чтобы с тебя убрали приставку "исполняющий обязанности".

Это он мне сказал, когда мы уже летели самолетом из Боснии. Меня предупредили, что будет Исполком, и меня назначат главным тренером", - сказал Петраков в интервью программе Великий футбол.