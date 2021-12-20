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Малиновский: С Петраковым за минуту все обсудили и на этом все закончилось

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Футболист и тренер уже решили недавнее недопонимание

Малиновский: С Петраковым за минуту все обсудили и на этом все закончилось

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о конфликтной ситуации с наставником национальной команды Александром Петраковым.

"Адекватные люди писали нормальные вещи, поддерживали. Но еще раз повторю: там ничего такого не было. Там просто было недопонимание. Мы потом поговорили с главным тренером одну минуту и все поняли. Это не был длительный разговор, мы за минуту все обсудили и на этом все закончилось.

Я не был готов, потому что у меня был дискомфорт, у меня были мышечные проблемы. Сыграл два первых тура, я раньше восстановился, потому что хотел попасть на эти матчи. В этом нет ничего такого. Может я неправильно и не в тот момент подошел и попросил уехать. Из сборной поехали игроки "Динамо" и "Шахтера", поэтому я тоже попросил. Возможно, это его как-то обидело. Больше ничего такого не было.

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Считаю, что все вокруг этой ситуации хотели что-то сказать, прокомментировать. Люди ничего не знали об этих моментах, но при этом комментировали. Эта ситуация должна остаться между тренером и футболистом. Эта тема закрыта, все хорошо, не думаю, что ее нужно обговаривать. Уже потом был звонок, но это уже останется между нами, кто и кому набрал. Мы разговаривали и закрыли все вопросы", - сказал Малиновский.

Напомним, что из-за конфликта с Петраковым, Малиновский не получал вызов в сборную Украины. Позже тренер изменил свое решение и привлек футболиста к играм за национальную команду.

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В статье: Украина Руслан Малиновский Александр Петраков
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
20.12.2021 в 16:01
...если так на самом деле, вопрос закрыт. Но вообще то надо находить общий язык, недомолвки приводят к проблемам, которых у СБУ не должно быть совсем...
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Maryan (Lviv)
20.12.2021 в 14:39
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