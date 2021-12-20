Малиновский: С Петраковым за минуту все обсудили и на этом все закончилось

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о конфликтной ситуации с наставником национальной команды Александром Петраковым.

"Адекватные люди писали нормальные вещи, поддерживали. Но еще раз повторю: там ничего такого не было. Там просто было недопонимание. Мы потом поговорили с главным тренером одну минуту и все поняли. Это не был длительный разговор, мы за минуту все обсудили и на этом все закончилось.

Я не был готов, потому что у меня был дискомфорт, у меня были мышечные проблемы. Сыграл два первых тура, я раньше восстановился, потому что хотел попасть на эти матчи. В этом нет ничего такого. Может я неправильно и не в тот момент подошел и попросил уехать. Из сборной поехали игроки "Динамо" и "Шахтера", поэтому я тоже попросил. Возможно, это его как-то обидело. Больше ничего такого не было.