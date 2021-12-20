Петраков: Сказал Довбику, что ему нужно работать над реализацией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, какие качества он советовал подтянуть форварду "Днерпа-1" Артему Довбику.

"Я с Довбиком разговаривал. Говорил: "Сейчас это немодно. Футболисты проводят тренировку и тут же уходят с поля. Ничего нет зазорного. Ты нападающий, должен все время оставаться, тебе никто не запретит оставаться полчаса, 40 минут, работать над реализацией, над выходами один на один, над тем, чтобы забивать после прострелов.

У нас сейчас в основном тактика проводится, игроки индивидуально не работают. На это времени не хватает", – сказал Петраков.