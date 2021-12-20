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Петраков: Сказал Довбику, что ему нужно работать над реализацией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В сборной в основном работают над тактикой

Петраков: Сказал Довбику, что ему нужно работать над реализацией

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, какие качества он советовал подтянуть форварду "Днерпа-1" Артему Довбику.

"Я с Довбиком разговаривал. Говорил: "Сейчас это немодно. Футболисты проводят тренировку и тут же уходят с поля. Ничего нет зазорного. Ты нападающий, должен все время оставаться, тебе никто не запретит оставаться полчаса, 40 минут, работать над реализацией, над выходами один на один, над тем, чтобы забивать после прострелов.

У нас сейчас в основном тактика проводится, игроки индивидуально не работают. На это времени не хватает", – сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
20.12.2021 в 22:38
А Петракову треба язик тренувати - за багато дурні всякої видає. Є порада - скажи приватно, для чого ти тут то вкидаєш? А ну давай, яку пораду дав Зінченку чи Ярмоленку? Раз вже за Довбика взявся АА, про них не можна говорити.
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