Три матча УПЛ по просьбе Петракова перенесены на более ранний срок

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков намерен просить клубы перенести 3 матча 22-го тура Лиги.

"Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022. Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.

Его просьба была обусловлена тремя матчами: "Днепр-1" – "Шахтер", "Металлист 1925" – "Динамо" и "Десна" – "Ворскла". Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.

Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг", – сказал Дикий.