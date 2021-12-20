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Три матча УПЛ по просьбе Петракова перенесены на более ранний срок
Все ради матчей отбора плей-офф ЧМ-2022
Исполнительный директор
"Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022. Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.
Его просьба была обусловлена тремя матчами: "Днепр-1" – "Шахтер", "Металлист 1925" – "Динамо" и "Десна" – "Ворскла". Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.
Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг", – сказал Дикий.
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