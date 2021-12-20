Малиновский: На Евро-2020 я сделал максимум из того, что мог сделать

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих травмах, которые не позволили ему выступить на полную силу на Евро-2020.

"На Евро-2020 я сделал максимум из того, что мог сделать. Потому что Андрей Николаевич понимал, что у меня есть проблема. Проблема была не в том, могу я играть или нет. Я не мог тренироваться в полную силу. Если не работаешь в полную силу… если бы я так тренировался, то вообще не мог бы играть в матчах. С Швецией я сыграл тридцать минут, но в дополнительное время у меня уже были проблемы и после этого матча я два дня не мог даже спокойно ходить. Из-за этого меня не было в заявке с Англией, потому что я не мог играть. Я очень хотел сыграть на Евро.

Мне когда-то вырезали аппендицит и после этого образовался рубец. Была небольшая грыжа и этот рубец давил мне, правая сторона вообще не работала. Я ничего не мог делать правой ногой, даже пас не мог отдать. На тренировках любое движение правой ногой или скручивание — это было очень больно. Ментально я уже понимал, потому что восемь месяцев играл с этой проблемой. Сейчас нужно перестраиваться, нужно быть более креативным", - сказал Малиновский.