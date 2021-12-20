  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский: На Евро-2020 я сделал максимум из того, что мог сделать
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский: На Евро-2020 я сделал максимум из того, что мог сделать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На турнир хавбек поехал с незалеченной травмой

Малиновский: На Евро-2020 я сделал максимум из того, что мог сделать

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих травмах, которые не позволили ему выступить на полную силу на Евро-2020.

"На Евро-2020 я сделал максимум из того, что мог сделать. Потому что Андрей Николаевич понимал, что у меня есть проблема. Проблема была не в том, могу я играть или нет. Я не мог тренироваться в полную силу. Если не работаешь в полную силу… если бы я так тренировался, то вообще не мог бы играть в матчах. С Швецией я сыграл тридцать минут, но в дополнительное время у меня уже были проблемы и после этого матча я два дня не мог даже спокойно ходить. Из-за этого меня не было в заявке с Англией, потому что я не мог играть. Я очень хотел сыграть на Евро.

Мне когда-то вырезали аппендицит и после этого образовался рубец. Была небольшая грыжа и этот рубец давил мне, правая сторона вообще не работала. Я ничего не мог делать правой ногой, даже пас не мог отдать. На тренировках любое движение правой ногой или скручивание — это было очень больно. Ментально я уже понимал, потому что восемь месяцев играл с этой проблемой. Сейчас нужно перестраиваться, нужно быть более креативным", - сказал Малиновский.

Напомним, что на Евро-2020 Малиновский провел четыре матча, отметившись результативной передачей в игре с Нидерландами. Матч с Англией он пропустил из-за травмы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...