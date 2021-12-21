Петраков: Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своих попытках перейти на украинский язык во время официальных мероприятий.

"Мне никто не говорил это сделать. Я никогда не говорил по-украински. Учил, но не говорил. Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет, но мне 64 года.

Перешел вот на украинский язык. Я понимаю, что нужно разговаривать по-украински. Главный тренер сборной Украины должен говорить на родном языке", - сказал Петраков.