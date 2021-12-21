Национальная сборная Украины
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Петраков: Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет
Наставник сборной Украины рассказал, почему он перешел на украинский язык
Главный тренер
"Мне никто не говорил это сделать. Я никогда не говорил по-украински. Учил, но не говорил. Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет, но мне 64 года.
Перешел вот на украинский язык. Я понимаю, что нужно разговаривать по-украински. Главный тренер сборной Украины должен говорить на родном языке", - сказал Петраков.
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Источник:ТК Футбол
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