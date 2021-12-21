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Национальная сборная Украины

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Петраков: Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет

Национальная сборная Украины
Обновлено
(8 голосов)

Наставник сборной Украины рассказал, почему он перешел на украинский язык

Петраков: Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своих попытках перейти на украинский язык во время официальных мероприятий.

"Мне никто не говорил это сделать. Я никогда не говорил по-украински. Учил, но не говорил. Киев был русскоговорящим. Сейчас уже нет, но мне 64 года.

Перешел вот на украинский язык. Я понимаю, что нужно разговаривать по-украински. Главный тренер сборной Украины должен говорить на родном языке", - сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (14)
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Динамо-машина (Киев)
21.12.2021 в 22:33
Красава! Я хоть и говорю на русском, но всегда за Мову!
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+3
0
fanat_football (Херсон)
21.12.2021 в 22:33
Вообще-то, немного не так. Во времена союза многих выпускников вузов распределяли в другие республики и если ты учился на украинском, то как бы ты смог тогда работать. А отказ от распределения грозил в те времена лишением диплома и работы по специальности.
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+2
0
khatskevich_bog (Киев)
21.12.2021 в 22:26
Раніше у Києві все розмовляли українською. Потім стало модно розмовляти російською. Ви подивіться на неграмотні села ), там 95% україномовні, навіть, ті що родом не з України. Русифікація населення та можливість бути високопосадовцями, мати кар'єрний зріст зробила ведмежу послугу для української мови, та зупинила її прогрес на понад сто років. Але історія нас вчить - українська мова завжди поверталася, як духовна зброя народу. Москалі, нажаль, не можуть це зрозуміти роками.
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
21.12.2021 в 22:45
Століттями...Такі як нижче насмердівший крисянин ненавидять все українське...Але закон бумеранга ще ніхто не відміняв... Так що вчи китайську, крисянин... Чи турецьку...
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.12.2021 в 21:53
Ти сам спочатку визначся на якій мові маєш говорити?
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0
-4
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таврия19752009 (симферополь)
21.12.2021 в 21:51
Понаехали со Львова
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+1
-11
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mafan (Рівне)
21.12.2021 в 21:53
Цікаво, де те місце, за таврійським ніком котрого насправді ховаєтеся ви))
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+5
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
21.12.2021 в 21:55
Більше з Криму та Донбасу. Біженці понавідкривали у Києві, Львові, Одесі купу крамничок та кнайп.
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+8
0
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Zapp Brannigan (Київ)
21.12.2021 в 22:02
Я народився і виріс у центрі Києва... 100% українськомовний, у Львові родичів не маю))
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+5
0
Algrab (Костопiль)
21.12.2021 в 22:10
п н х, крисянин...
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+3
0
Nikon7171717 (Днепродзержинск )
21.12.2021 в 22:57
А фамилия твоя наверное исконн русская-"Голопупенко".
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+1
0
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djeff2015 (Запорожье)
21.12.2021 в 23:04
вылетел на йух крыса
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.12.2021 в 21:42
Все вірно
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+7
-3
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simargl (Чернигов)
21.12.2021 в 22:06
Гугл ))??
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0
-3


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