Петраков: Сборная Украины играет в синей форме? Люблю этот цвет

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал тенденции, которые заметили во время его работы во главе национальной команды.

– Ваша сборная слушает гимн обнявшись.

– Я попросил об этом ребят. Еще когда первый раз встретился с Пятовым – на метро "Шулявская" – мы зашли в кафе и беседовали 45 минут по поводу его возвращения в сборную. Я попросил о гимне – они могли воспротивиться, но я считаю, что мы команда, поэтому должны стоять обнявшись.

– Вы всегда играете в синей форме. Почему?

– Я люблю этот цвет. Всегда прошу, если это возможно, чтобы мы играли в синей форме. У меня нет такого, что на фарт, просто цвет нравится.

– Вы в этой форме выиграли чемпионат мира U-20.

– Это прошлое. Давайте не вспоминать.

– Вы на официальных матчах всегда в спортивном костюме.

– Не всегда. Я посоветовался с Андреем Павелко, вице-президентом УАФ Олегом Протасовым. Говорят: "Васильич, у нас же костюмы – это солидно". Спросил Сашу Шовковского, он сказал то же. Но президент и Протасов не обязывали.

Я первые игры вышел в костюме, но мне не особо комфортно. Подумал, ничего страшного – Клопп в "Ливерпуле" в спортивном костюме, Гвардиола джинсы надевает, футболку какую-то. Но подсознательно сидит во мне, что в спортивном костюме фартовее – это есть.

Еще в 2015-м на матч с Новой Зеландией попросили, что в костюме солидно. Мы сыграли 0:0, я его свернул и зашвырнул, говорю: "В спортивном". Мы все немножко со своими тараканами в голове, – сказал Петраков.