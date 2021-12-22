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Петраков: Сборная Украины играет в синей форме? Люблю этот цвет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

У специалиста есть свои привычки

Петраков: Сборная Украины играет в синей форме? Люблю этот цвет

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал тенденции, которые заметили во время его работы во главе национальной команды.

– Ваша сборная слушает гимн обнявшись.

– Я попросил об этом ребят. Еще когда первый раз встретился с Пятовым – на метро "Шулявская" – мы зашли в кафе и беседовали 45 минут по поводу его возвращения в сборную. Я попросил о гимне – они могли воспротивиться, но я считаю, что мы команда, поэтому должны стоять обнявшись.

– Вы всегда играете в синей форме. Почему?

– Я люблю этот цвет. Всегда прошу, если это возможно, чтобы мы играли в синей форме. У меня нет такого, что на фарт, просто цвет нравится.

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– Вы в этой форме выиграли чемпионат мира U-20.

– Это прошлое. Давайте не вспоминать.

– Вы на официальных матчах всегда в спортивном костюме.

– Не всегда. Я посоветовался с Андреем Павелко, вице-президентом УАФ Олегом Протасовым. Говорят: "Васильич, у нас же костюмы – это солидно". Спросил Сашу Шовковского, он сказал то же. Но президент и Протасов не обязывали.

Я первые игры вышел в костюме, но мне не особо комфортно. Подумал, ничего страшного – Клопп в "Ливерпуле" в спортивном костюме, Гвардиола джинсы надевает, футболку какую-то. Но подсознательно сидит во мне, что в спортивном костюме фартовее – это есть.

Еще в 2015-м на матч с Новой Зеландией попросили, что в костюме солидно. Мы сыграли 0:0, я его свернул и зашвырнул, говорю: "В спортивном". Мы все немножко со своими тараканами в голове, – сказал Петраков.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
22.12.2021 в 13:17
У меня нет однозначного мнения про Петракова. На сегодняшний день, он сделал все, что смог. Мы идем дальше. Это, безусловно, его заслуга! Он смог отказаться от некоторых своих многолетних наработок, перестроив игру команды, отказавшись от привычной ему схемы. Не пошел на принцип, и это не касается только Малиновского. Но, все таки рука игроков на сердце и костюм на тренере, представляющих свою страну, кажется более уместной. Если это было на фарт, пока что не стоит менять! Но это не должно стать традицией.
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