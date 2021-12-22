Посол Нидерландов: Лозунги Слава Украине и Героям слава на футболках - это был очень сильный месседж для всего мира

Президент УАФ Андрей Павелко провел встречу с послом Нидерландов в Украине Томасом де Молом.

Участники встречи обсудили важную роль футбола в современном мире, перспективы участия Королевства Нидерланды в футбольных социальных проектах в Украине, сотрудничество в развитии женского футбола и перспективы проведения товарищеских матчей с участием сборных двух стран.

Также де Мол высказал одобрительные отзывы о форме сборной Украины с лозунгами "Слава Украины" и "Героям слава".