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Посол Нидерландов: Лозунги Слава Украине и Героям слава на футболках - это был очень сильный месседж для всего мира
Андрей Павелко встретился с послом Нидерландов в Украине
uaf.ua
Президент УАФ Андрей Павелко провел встречу с послом Нидерландов в Украине Томасом де Молом.
Участники встречи обсудили важную роль футбола в современном мире, перспективы участия Королевства Нидерланды в футбольных социальных проектах в Украине, сотрудничество в развитии женского футбола и перспективы проведения товарищеских матчей с участием сборных двух стран.
Также де Мол высказал одобрительные отзывы о форме
"Это был очень сильный месседж для всего мира, огромный комплимент вам за идею с такой формой.
Лично я в восторге от нее и до сих пор под впечатлением", – сказал де Мол.
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