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Посол Нидерландов: Лозунги Слава Украине и Героям слава на футболках - это был очень сильный месседж для всего мира

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей Павелко встретился с послом Нидерландов в Украине

Посол Нидерландов: Лозунги Слава Украине и Героям слава на футболках - это был очень сильный месседж для всего мира

uaf.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко провел встречу с послом Нидерландов в Украине Томасом де Молом.

Участники встречи обсудили важную роль футбола в современном мире, перспективы участия Королевства Нидерланды в футбольных социальных проектах в Украине, сотрудничество в развитии женского футбола и перспективы проведения товарищеских матчей с участием сборных двух стран.

Также де Мол высказал одобрительные отзывы о форме сборной Украины с лозунгами "Слава Украины" и "Героям слава".

"Это был очень сильный месседж для всего мира, огромный комплимент вам за идею с такой формой.

Лично я в восторге от нее и до сих пор под впечатлением", – сказал де Мол.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
22.12.2021 в 21:42
Красавчик
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