Петраков: Ярмоленко выходит в Лиге Европы - этого достаточно, чтобы я его вызывал

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался об игровой форме вингера " Вест Хэма " Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко играет в АПЛ. Он выходит в Лиге Европы. Так определил тренер, он дает ему игровое время. Этого достаточно, чтобы я его вызывал. Вы знаете, что уровень УПЛ очень упал – видите по таблице коэффициентов. Хорошие легионеры ехали к нам не из-за любви к Украине, а из-за денег", – сказал Петраков.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за “молотобойцев“ в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Последний раз украинец выходил в старте на матч АПЛ еще в середине прошлого сезона, а в Лиге Европы нынешнего сезона выходил в 4-х матчах в стартовом составе.