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Петраков: Ярмоленко выходит в Лиге Европы - этого достаточно, чтобы я его вызывал
В АПЛ украинец выходит нечасто
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался об игровой форме вингера "
"Ярмоленко играет в АПЛ. Он выходит в Лиге Европы. Так определил тренер, он дает ему игровое время. Этого достаточно, чтобы я его вызывал.
Вы знаете, что уровень УПЛ очень упал – видите по таблице коэффициентов. Хорошие легионеры ехали к нам не из-за любви к Украине, а из-за денег", – сказал Петраков.
Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл за “молотобойцев“ в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Последний раз украинец выходил в старте на матч АПЛ еще в середине прошлого сезона, а в Лиге Европы нынешнего сезона выходил в 4-х матчах в стартовом составе.
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