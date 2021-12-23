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Сборная Украины сохранила свое место в рейтинге ФИФА
Сине-желтые - в топ-25 сильнейших по итогам 2021 года
Фото Павла Кубанова - УАФ
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных - по итогам 2021 года. В нем Украина, как и в предыдущем месяце, занимает 25-е место.
"Сине-желтые" имеют 1535,08 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.
Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций, Шотландия занимает в реестре 38-е место. Еще два оппонента в ЛН, Ирландия и Армения, находятся на 47-й и 92-й позициях соответственно.
Рейтинг ФИФА на 23.12.2021
1. Бельгия - 1828,45
2. Бразилия - 1826,35
3. Франция - 1786,15
4. Англия - 1755,52
5. Аргентина - 1750,51
6. Италия - 1740,77
7. Испания - 1704,75
8. Португалия - 1660,25
9. Дания - 1654,54
10. Нидерланды - 1653,73
…
25. УКРАИНА — 1535,08
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