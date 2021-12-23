Сборная Украины сохранила свое место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных - по итогам 2021 года. В нем Украина, как и в предыдущем месяце, занимает 25-е место.

"Сине-желтые" имеют 1535,08 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.

Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций, Шотландия занимает в реестре 38-е место. Еще два оппонента в ЛН, Ирландия и Армения, находятся на 47-й и 92-й позициях соответственно.

Рейтинг ФИФА на 23.12.2021

1. Бельгия - 1828,45

2. Бразилия - 1826,35

3. Франция - 1786,15

4. Англия - 1755,52

5. Аргентина - 1750,51

6. Италия - 1740,77

7. Испания - 1704,75

8. Португалия - 1660,25

9. Дания - 1654,54

10. Нидерланды - 1653,73

…

25. УКРАИНА — 1535,08