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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сине-желтые - в топ-25 сильнейших по итогам 2021 года

Сборная Украины сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных - по итогам 2021 года. В нем Украина, как и в предыдущем месяце, занимает 25-е место.

"Сине-желтые" имеют 1535,08 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.

Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций, Шотландия занимает в реестре 38-е место. Еще два оппонента в ЛН, Ирландия и Армения, находятся на 47-й и 92-й позициях соответственно.

Рейтинг ФИФА на 23.12.2021

1. Бельгия - 1828,45

2. Бразилия - 1826,35

3. Франция - 1786,15

4. Англия - 1755,52

5. Аргентина - 1750,51

6. Италия - 1740,77

7. Испания - 1704,75

8. Португалия - 1660,25

9. Дания - 1654,54

10. Нидерланды - 1653,73

25. УКРАИНА — 1535,08

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.12.2021 в 13:14
Это уже неплохо, но будем подниматься!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.12.2021 в 12:43
А козломорді на якому?
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