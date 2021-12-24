Морозюк: Гармаш - не выдающийся игрок. Но чем-то подкупает

Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк назвал игроков "бело-синих", с которыми хотел бы играть в любой команде, и поделился мнением о 31-летнем украинце Денисе Гармаше.

"Ярмоленко. Сидорчук. Шапаренко. Хм… Не знаю… Гармаш… Не знаю, он меня берет… Гармаш — это человек-сердце. Я не могу сказать, что он какой-то выдающийся игрок. Но он какой-то… Чем-то подкупает. Это где-то под сердцем", — рассказал Морозюк в интервью YouTube-канала SportUA LIVE.

Контракт Морозюка принадлежал "Динамо" с 2005 по 2010 годы и с 2015 по 2019 годы. Контракт Гармаша принадлежит киевскому клубу с 2007 года.