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Морозюк: Гармаш - не выдающийся игрок. Но чем-то подкупает

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-футболист "Динамо" высказался об одноклубнике

Морозюк: Гармаш - не выдающийся игрок. Но чем-то подкупает

Новина українською

Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк назвал игроков "бело-синих", с которыми хотел бы играть в любой команде, и поделился мнением о 31-летнем украинце Денисе Гармаше.

"Ярмоленко. Сидорчук. Шапаренко. Хм… Не знаю… Гармаш…

Не знаю, он меня берет… Гармаш — это человек-сердце. Я не могу сказать, что он какой-то выдающийся игрок. Но он какой-то… Чем-то подкупает. Это где-то под сердцем", — рассказал Морозюк в интервью YouTube-канала SportUA LIVE.

Контракт Морозюка принадлежал "Динамо" с 2005 по 2010 годы и с 2015 по 2019 годы. Контракт Гармаша принадлежит киевскому клубу с 2007 года.

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Динамо (Киев)
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Источник:
SportUA LIVE

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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
24.12.2021 в 11:46
Много Морозюка становится на сайте.
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