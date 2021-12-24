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Национальная сборная Украины

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Олег Федорчук: У сборной Украины небольшие шансы выйти на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эксперт считает, что пройти стыки будет очень тяжело

Олег Федорчук: У сборной Украины небольшие шансы выйти на ЧМ-2022

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о шансах сборной Украины в матчах плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Выступление сборной Украины на Евро и в отборе на Кубок мира оставило двоякое впечатление. Мы выиграли в группе один матч и смогли проявить себя в 1/8 финала. Однако Англия в четвертьфинале указала на наше настоящее место. Хуже, что на ментальном уровне никого из игроков это не оскорбило.

Отбор на Кубок мира стал продолжением нашей игры. Мы вырвали путевку в стыковые матчи лишь в последний игровой день. Мне понятна радость тренера и федерации, которые радуются тому, что первым соперником нам выпала сборная Шотландии. Их можно понять. Но в марте и у себя на поле Шотландия весьма грозна. Если нам повезет, то и вторую решающую игру мы опять будем играть на выезде, когда наш чемпионат еще не набрал ход, а легионеры не являются лидерами в своих клубах. Поэтому шансы небольшие", — сказал Федорчук.

Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.

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В статье: Украина Олег Федорчук
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Источник:
gazeta.ua

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Комментарии (5)
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vadooo (Слатино)
24.12.2021 в 18:39
Чел рассуждает реально.
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0
-2
kapkan (Луганск)
24.12.2021 в 18:36
Оптимист)))Такие вбросы давать нельзя!!! Напомните, пожалуйста, кто это, кого он тренеровал и чего добился??? Я серьёзно, не знаю кто это!!!
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+4
-1
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ПетроФ (Луцьк)
24.12.2021 в 18:27
Виграти, 2 матчі підряд на виїзді, в рівних по силі команд,дійсно важко.Тому залишається тільки вірити.
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+8
0
Хэффи (Полтава)
24.12.2021 в 18:20
Хто такий Олег Федорчук, кого він тренував і що він виграв. Ще один експерт
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+5
-1
magnum power (БОМЖ)
24.12.2021 в 18:28
у нас усі - експерти з футболу та політики.
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+4
-1


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