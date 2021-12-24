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Олег Федорчук: У сборной Украины небольшие шансы выйти на ЧМ-2022
Эксперт считает, что пройти стыки будет очень тяжело
Фото Павла Кубанова - УАФ
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о шансах
"Выступление сборной Украины на Евро и в отборе на Кубок мира оставило двоякое впечатление. Мы выиграли в группе один матч и смогли проявить себя в 1/8 финала. Однако Англия в четвертьфинале указала на наше настоящее место. Хуже, что на ментальном уровне никого из игроков это не оскорбило.
Отбор на Кубок мира стал продолжением нашей игры. Мы вырвали путевку в стыковые матчи лишь в последний игровой день. Мне понятна радость тренера и федерации, которые радуются тому, что первым соперником нам выпала сборная Шотландии. Их можно понять. Но в марте и у себя на поле Шотландия весьма грозна. Если нам повезет, то и вторую решающую игру мы опять будем играть на выезде, когда наш чемпионат еще не набрал ход, а легионеры не являются лидерами в своих клубах. Поэтому шансы небольшие", — сказал Федорчук.
Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.
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