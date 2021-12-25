Ярмоленко, Беленюк или Усик? Выбираем лучшего спортсмена 2021 года!

Друзья! На финал года наш телеграм-канал UA Sport запланировал большой проект – вместе с вашей помощью определить лучших украинцев в 2021 году!

Для этого мы хотим провести сразу четыре голосования, которые помогут ответить на четыре важных вопроса: кто стал лучшим спортсменом года, главное событие года, главный матч года и команда года. В течение ближайшей недели по итогам опросов объявим главных лауреатов года. Мы не справимся без вас! Итак, голосуйте за своих фаворитов, подключайте родных, близких и других знакомых-болельщиков! Голосовать можете за всех сразу и не ограничивать свой выбор одним героем в каждом опросе. Но не забывайте главное: каждое мнение субъективно. В том числе наш топ. Как бы мы ни старались вспомнить всех, нашлось всего десять мест для лучших.

Если у вас не открылся опрос выше, нажмите здесь.

Краткий профайл 2021 года по каждому претенденту: