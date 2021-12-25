  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ярмоленко, Беленюк или Усик? Выбираем лучшего спортсмена 2021 года!
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко, Беленюк или Усик? Выбираем лучшего спортсмена 2021 года!

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Выбор за вами!

Ярмоленко, Беленюк или Усик? Выбираем лучшего спортсмена 2021 года!

UA-Футбол
Новина українською

Друзья! На финал года наш телеграм-канал UA Sport запланировал большой проект – вместе с вашей помощью определить лучших украинцев в 2021 году!

Для этого мы хотим провести сразу четыре голосования, которые помогут ответить на четыре важных вопроса: кто стал лучшим спортсменом года, главное событие года, главный матч года и команда года. В течение ближайшей недели по итогам опросов объявим главных лауреатов года. Мы не справимся без вас! Итак, голосуйте за своих фаворитов, подключайте родных, близких и других знакомых-болельщиков! Голосовать можете за всех сразу и не ограничивать свой выбор одним героем в каждом опросе. Но не забывайте главное: каждое мнение субъективно. В том числе наш топ. Как бы мы ни старались вспомнить всех, нашлось всего десять мест для лучших.

Если у вас не открылся опрос выше, нажмите здесь.

Краткий профайл 2021 года по каждому претенденту:

  • Жан Беленюк – борец греко-римского стиля. Единственный украинский Олимпийский чемпион 2020
  • Дарья Белодед – дзюдоистка. Бронзовый призер ОИ 2020, серебряный призер ЧЕ
  • Максим Крипак – пловец-паралимпиец. Семикратный медалист Паралимпиады 2020
  • Людмила Лузан – гребчиха-каноистка. Трехкратный призер чемпионата Европы, трехкратный призер ЧМ, двукратный призер ОИ
  • Ярослава Магучих – легкоатлетка. Бронзовый призер ОИ 2020, чемпионка Европы 2021
  • Михаил Романчук – пловец. Серебряный и бронзовый призер и рекордсмен ОИ 2020
  • Элина Свитолина – теннисистка. Бронзовый призер ОИ 2020
  • Александр Усик – боксер. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Супер), IBF, WBO и IBO
  • Алина Ягупова – баскетболистка. Чемпионка Турции, лидер сборной Украины, лучшая баскетболистка Евролиги
  • Андрей Ярмоленко – футболист. Лидер сборной Украины, лучший бомбардир сборной в 2021 году
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Александр Усик Элина Свитолина Жан Беленюк Ярослава Магучих Михаил Романчук Людмила Лузан Алина Ягупова Дарья Белодед Максим Крипак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Фанат АПЛ
25.12.2021 в 10:42
Усик без вариантов! Олимпийцы и футболисты не радуют что-то...
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
25.12.2021 в 10:39
Золото Олимпиады тем более единственное для нас для меня ценится больше остальных успехов из этого списка, по этому за Жана. Хотя тот же Усик заслужил не менее, не часто украинские боксеры достигают таких высот.
Ответить
0
0
krakow (Херсон)
25.12.2021 в 10:32
Беленюк черный, Ярмоленко не местный.Однозначно, за ляксашку усикова и его пояса рпц.
Ответить
+1
-2
Камонплей
25.12.2021 в 10:16
Який олігофрен міг долучити московитського мордобійника-сектанта до переліку українських спортсменів?
Ответить
+1
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
25.12.2021 в 10:36
Как придурок тебя олигофрена с палаты выпустил или в вашей больничке интернет провели
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.12.2021 в 10:07
Понятно, что Усик, а что выиграл Ярмоленко, не помню чего-то?!
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...