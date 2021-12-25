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Ярмоленко, Беленюк или Усик? Выбираем лучшего спортсмена 2021 года!
Выбор за вами!
Друзья! На финал года наш телеграм-канал UA Sport запланировал большой проект – вместе с вашей помощью определить лучших украинцев в 2021 году!
Для этого мы хотим провести сразу четыре голосования, которые помогут ответить на четыре важных вопроса: кто стал лучшим спортсменом года, главное событие года, главный матч года и команда года. В течение ближайшей недели по итогам опросов объявим главных лауреатов года. Мы не справимся без вас! Итак, голосуйте за своих фаворитов, подключайте родных, близких и других знакомых-болельщиков! Голосовать можете за всех сразу и не ограничивать свой выбор одним героем в каждом опросе. Но не забывайте главное: каждое мнение субъективно. В том числе наш топ. Как бы мы ни старались вспомнить всех, нашлось всего десять мест для лучших.
Если у вас не открылся опрос выше, нажмите здесь.
Краткий профайл 2021 года по каждому претенденту:
- Жан Беленюк – борец греко-римского стиля. Единственный украинский Олимпийский чемпион 2020
- Дарья Белодед – дзюдоистка. Бронзовый призер ОИ 2020, серебряный призер ЧЕ
- Максим Крипак – пловец-паралимпиец. Семикратный медалист Паралимпиады 2020
- Людмила Лузан – гребчиха-каноистка. Трехкратный призер чемпионата Европы, трехкратный призер ЧМ, двукратный призер ОИ
- Ярослава Магучих – легкоатлетка. Бронзовый призер ОИ 2020, чемпионка Европы 2021
- Михаил Романчук – пловец. Серебряный и бронзовый призер и рекордсмен ОИ 2020
- Элина Свитолина – теннисистка. Бронзовый призер ОИ 2020
- Александр Усик – боксер. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Супер), IBF, WBO и IBO
- Алина Ягупова – баскетболистка. Чемпионка Турции, лидер сборной Украины, лучшая баскетболистка Евролиги
- Андрей Ярмоленко – футболист. Лидер сборной Украины, лучший бомбардир сборной в 2021 году
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