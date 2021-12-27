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Выход в четвертьфинал Евро или успехи наших паралимпийцев? Выбираем главное событие 2021!
Голосуем!
Наш телеграмм-канал UA Sport продолжает с вашей помощью подводить итоги 2021 года. На очереди у нас второй опрос: главное событие последних двенадцати месяцев в украинском спорте. Большинство из них связаны с футболом в целом и украинской национальной сборной в частности. Но это и не удивительно, ведь в течение 2021-го именно к подопечным Андрея Шевченко / Александра Петракова было приковано больше всего внимания общественности. К слову, пункт об изменении тренера в нашей футбольной сборной также находится в опросе. Вы можете голосовать не только за один вариант, но и за несколько: в том числе за все десять! И не забывайте, что ваш голос очень важен, ведь только с вашей помощью мы сможем сделать наш опрос максимально объективным!
Претенденты на звание Главного события спорта 2021:
- Выход сборной Украины по футболу в 1/4 финала Евро
- Золото Жана Беленюка на ОИ-2020
- Шестое место Украины в медальном зачете Паралимпиады
- Завоевание боксером Александром Усиком титулов WBA (Супер), IBF, WBO и IBO
- 7 медалей Максима Крипака на Паралимпиаде 2020
- Медальный антирекорд Украины на ОИ 2020
- Смена тренера в сборной Украины по футболу
- Появление карты Украины на форме национальной сборной по футболу
- Раскол в украинском хоккее
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