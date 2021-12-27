Выход в четвертьфинал Евро или успехи наших паралимпийцев? Выбираем главное событие 2021!

Наш телеграмм-канал UA Sport продолжает с вашей помощью подводить итоги 2021 года. На очереди у нас второй опрос: главное событие последних двенадцати месяцев в украинском спорте. Большинство из них связаны с футболом в целом и украинской национальной сборной в частности. Но это и не удивительно, ведь в течение 2021-го именно к подопечным Андрея Шевченко / Александра Петракова было приковано больше всего внимания общественности. К слову, пункт об изменении тренера в нашей футбольной сборной также находится в опросе. Вы можете голосовать не только за один вариант, но и за несколько: в том числе за все десять! И не забывайте, что ваш голос очень важен, ведь только с вашей помощью мы сможем сделать наш опрос максимально объективным!

Претенденты на звание Главного события спорта 2021: