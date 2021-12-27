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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выход в четвертьфинал Евро или успехи наших паралимпийцев? Выбираем главное событие 2021!

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Голосуем!

Выход в четвертьфинал Евро или успехи наших паралимпийцев? Выбираем главное событие 2021!

UA-Футбол
Новина українською

Наш телеграмм-канал UA Sport продолжает с вашей помощью подводить итоги 2021 года. На очереди у нас второй опрос: главное событие последних двенадцати месяцев в украинском спорте. Большинство из них связаны с футболом в целом и украинской национальной сборной в частности. Но это и не удивительно, ведь в течение 2021-го именно к подопечным Андрея Шевченко / Александра Петракова было приковано больше всего внимания общественности. К слову, пункт об изменении тренера в нашей футбольной сборной также находится в опросе. Вы можете голосовать не только за один вариант, но и за несколько: в том числе за все десять! И не забывайте, что ваш голос очень важен, ведь только с вашей помощью мы сможем сделать наш опрос максимально объективным!

Претенденты на звание Главного события спорта 2021:

  • Выход сборной Украины по футболу в 1/4 финала Евро
  • Золото Жана Беленюка на ОИ-2020
  • Шестое место Украины в медальном зачете Паралимпиады
  • Завоевание боксером Александром Усиком титулов WBA (Супер), IBF, WBO и IBO
  • 7 медалей Максима Крипака на Паралимпиаде 2020
  • Медальный антирекорд Украины на ОИ 2020
  • Смена тренера в сборной Украины по футболу
  • Появление карты Украины на форме национальной сборной по футболу
  • Раскол в украинском хоккее
  • Триумф тяжелоатлетки Алины Марущак на ЧМ 2021: победа в рывке, толчке и сумме
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В статье: Украина Руслан Малиновский Александр Петраков Александр Усик Паралимпиада-2020 Максим Крипак
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
27.12.2021 в 12:56
Претендентів три: 1/4 фінала Євро, провал на Олімпіаді і звісно карта України на формі ( приємно було дивитись як бісяться свинособаки).
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