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Национальная сборная Украины

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Триумф Беленюка, бронза Свитолиной или прорыв Усика? Выбираем главный Матч 2021 года!

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Последний опрос нашей серии!

Триумф Беленюка, бронза Свитолиной или прорыв Усика? Выбираем главный Матч 2021 года!

UA-Футбол
Новина українською

Наш телеграмм-канал UA Sport в последний день 2021 завершает серию опросов, посвященных итогам года. 31 декабря хочется вспоминать только самое приятное, и потому в этот день мы решили запустить голосование о самых больших успехах украинских спортсменов на мировых аренах: здесь и золото Жана Беленюка, и бронза Элины Свитолиной, очень много сенсационных, хоть и локальных, побед наших соотечественников, а также большая доминация украинской команды по киберспорту! Кто ваш фаворит в голосовании?

Если у вас не открывается опрос выше, пожалуйста, нажмите здесь.

Претенденты на звание Матча года 2021:

  • Футбол. Победа сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро
  • Теннис. Победа Элины Свитолиной в матче за третье место на ОИ
  • Борьба. Победа Жана Беленюка в финале ОИ
  • Баскетбол. Победа женской сборной Украины над Францией на Евробаскете
  • Футбол. Победа Юрия Вернидуба во главе Шерифа в Мадриде над Реалом в ЛЧ
  • Бокс. Победа Александра Усика в титульном бою за пояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO (бокс) чемпионских титулов
  • Гандбол. Сенсационная победа Мотору над европейским грандом, Веспремом, в матче ЛЧ
  • Футбол. Победа команды Первой лиги, Агробизнеса, над чемпионом Украины, Шахтером в Кубке Украины
  • Футзал. Победа Урагана над Леванте в матче Лиги чемпионов
  • Киберспорт (CS GO). Победа NAVI на PGL Major Stockholm 2021
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В статье: Юрий Вернидуб Украина Шериф (Тирасполь) Ураган (Ивано-Франковск) Александр Усик Агробизнес (Волочиск) Элина Свитолина Жан Беленюк женская сборная Украины по баскетболу ГК Мотор (Запорожье) Natus Vincere
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