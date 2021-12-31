Триумф Беленюка, бронза Свитолиной или прорыв Усика? Выбираем главный Матч года 2021 года!

Наш телеграмм-канал UA Sport в последний день 2021 завершает серию опросов, посвященных итогам года. 31 декабря хочется вспоминать только самое приятное, и потому в этот день мы решили запустить голосование о самых больших успехах украинских спортсменов на мировых аренах: здесь и золото Жана Беленюка, и бронза Элины Свитолиной, очень много сенсационных, хоть и локальных, побед наших соотечественников, а также большая доминация украинской команды по киберспорту! Кто ваш фаворит в голосовании?

Если у вас не открывается опрос выше, пожалуйста, нажмите здесь.

Претенденты на звание Матча года 2021: