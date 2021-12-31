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Триумф Беленюка, бронза Свитолиной или прорыв Усика? Выбираем главный Матч года 2021 года!
Последний опрос нашей серии!
Наш телеграмм-канал UA Sport в последний день 2021 завершает серию опросов, посвященных итогам года. 31 декабря хочется вспоминать только самое приятное, и потому в этот день мы решили запустить голосование о самых больших успехах украинских спортсменов на мировых аренах: здесь и золото Жана Беленюка, и бронза Элины Свитолиной, очень много сенсационных, хоть и локальных, побед наших соотечественников, а также большая доминация украинской команды по киберспорту! Кто ваш фаворит в голосовании?
Если у вас не открывается опрос выше, пожалуйста, нажмите здесь.
Претенденты на звание Матча года 2021:
- Футбол. Победа сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро
- Теннис. Победа Элины Свитолиной в матче за третье место на ОИ
- Борьба. Победа Жана Беленюка в финале ОИ
- Баскетбол. Победа женской сборной Украины над Францией на Евробаскете
- Футбол. Победа Юрия Вернидуба во главе Шерифа в Мадриде над Реалом в ЛЧ
- Бокс. Победа Александра Усика в титульном бою за пояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO (бокс) чемпионских титулов
- Гандбол. Сенсационная победа Мотору над европейским грандом, Веспремом, в матче ЛЧ
- Футбол. Победа команды Первой лиги, Агробизнеса, над чемпионом Украины, Шахтером в Кубке Украины
- Футзал. Победа Урагана над Леванте в матче Лиги чемпионов
- Киберспорт (CS GO). Победа NAVI на PGL Major Stockholm 2021
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