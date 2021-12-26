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Довбик: Пришли на фотосессию сборной Украины. Все стоят, а Марлос ещё спит

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Форвард рассказал об экс-партнере по сборной

Довбик: Пришли на фотосессию сборной Украины. Все стоят, а Марлос ещё спит

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик вспомнил о том, как Марлос проспал фотосессию национальной команды:

- В сборной Украины был Марлос, который мог проспать тренировку на Евро. На последних сборах Гармаш мог потеряться.

- На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.

- Марлос закончил карьеру в сборной. Теперь есть Гармаш.

- Пока за ним ничего не замечено. Вовремя приходит. Ну, может, на минуту опоздал, но так, как Марлос, то такого не было замечено, – сказал Довбик.

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В статье: Марлос Национальная сборная Украины Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (8)
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янковский ян (Запорожье)
26.12.2021 в 19:21
Как то он некрасиво карьеру в сборной начинает
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.12.2021 в 19:01
Кола и бурбон, и в коридоре на картах.....
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+1
-1
Болельщик39 (Харьков)
26.12.2021 в 19:00
...потом выходим на поле - все спят, а Марлос играет.
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.12.2021 в 18:59
Рубашка некрасивая была?
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.12.2021 в 18:45
В шестьорки записався?
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
26.12.2021 в 18:42
Пришел я как то в 13 году в магазин, а там продавщица спит на кассе...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.12.2021 в 18:45
сходи проверь - мож, проснулась))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.12.2021 в 18:41
стук-стук? а, довбик!!!
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+2
-2


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