Довбик: Пришли на фотосессию сборной Украины. Все стоят, а Марлос ещё спит

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик вспомнил о том, как Марлос проспал фотосессию национальной команды:

- В сборной Украины был Марлос, который мог проспать тренировку на Евро. На последних сборах Гармаш мог потеряться.

- На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.

- Марлос закончил карьеру в сборной. Теперь есть Гармаш.

- Пока за ним ничего не замечено. Вовремя приходит. Ну, может, на минуту опоздал, но так, как Марлос, то такого не было замечено, – сказал Довбик.