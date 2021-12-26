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Довбик: Пришли на фотосессию сборной Украины. Все стоят, а Марлос ещё спит
Форвард рассказал об экс-партнере по сборной
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик вспомнил о том, как Марлос проспал фотосессию национальной команды:
- В сборной Украины был Марлос, который мог проспать тренировку на Евро. На последних сборах Гармаш мог потеряться.
- На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.
- Марлос закончил карьеру в сборной. Теперь есть Гармаш.
- Пока за ним ничего не замечено. Вовремя приходит. Ну, может, на минуту опоздал, но так, как Марлос, то такого не было замечено, – сказал Довбик.
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