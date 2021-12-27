Усик - лучший спортсмен 2021 года в Украине

Боксёр-тяжеловес Александр Усик был признан лучшим спортсменом 2021 года. Голосование проходило в телеграм-канале UA Sport, и в общей сложности в нём приняло участие более тысячи респондентов.

Почётное третье место в опросе занял футболист национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, который собрал 21% голосов. Вторую строчку занял единственный украинский олимпийский чемпион Токио 2020 Жан Беленюк, за которого проголосовали 26% тех, кто принял участие в опросе. А за Усика, ставшего в 2021-м чемпионом мира по боксу в супертяжёлой весовой категории по версиям WBA (Супер), IBF, WBO и IBO благодаря победе над Энтони Джошуа, отдали голоса 40% респондентов.

"Александр Усик - один из наиболее контроверсионных украинских спортсменов, - отмечает главный редактор UA-Футбол Сергей Швец. - Одни им восхищаются из-за его достижения и эпатажа, другие - презирают из-за гражданской позиции. Но в битве с Джошуа Александр, убежден, заставил себя уважать как атлета даже самых ярых недругов. Благодаря идеальному боксу мир забыл об Усике-бойце, который переоценил свои возможности и поставил его в один ряд с главными звездами самого престижного веса".

Напомним, что телеграм-канал UA Sport в конце 2021 года проведёт сразу четыре опроса по итогам 2021 года. Уже сегодня стартует голосование на главное событие последних двенадцати месяцев в украинском спорте.