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Усик - лучший спортсмен 2021 года в Украине

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

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Усик - лучший спортсмен 2021 года в Украине

UA-Футбол
Новина українською

Боксёр-тяжеловес Александр Усик был признан лучшим спортсменом 2021 года. Голосование проходило в телеграм-канале UA Sport, и в общей сложности в нём приняло участие более тысячи респондентов.

Почётное третье место в опросе занял футболист национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, который собрал 21% голосов. Вторую строчку занял единственный украинский олимпийский чемпион Токио 2020 Жан Беленюк, за которого проголосовали 26% тех, кто принял участие в опросе. А за Усика, ставшего в 2021-м чемпионом мира по боксу в супертяжёлой весовой категории по версиям WBA (Супер), IBF, WBO и IBO благодаря победе над Энтони Джошуа, отдали голоса 40% респондентов.

"Александр Усик - один из наиболее контроверсионных украинских спортсменов, - отмечает главный редактор UA-Футбол Сергей Швец. - Одни им восхищаются из-за его достижения и эпатажа, другие - презирают из-за гражданской позиции. Но в битве с Джошуа Александр, убежден, заставил себя уважать как атлета даже самых ярых недругов. Благодаря идеальному боксу мир забыл об Усике-бойце, который переоценил свои возможности и поставил его в один ряд с главными звездами самого престижного веса".

Напомним, что телеграм-канал UA Sport в конце 2021 года проведёт сразу четыре опроса по итогам 2021 года. Уже сегодня стартует голосование на главное событие последних двенадцати месяцев в украинском спорте.

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Усик Жан Беленюк
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.12.2021 в 11:04
А чего мешок картохи участвовал? Чего он такого достиг???
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0
0
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WuTаng (Київ)
27.12.2021 в 10:49
А як же лавочник Бревноленко? Русня медведчукова не проплатила голоси?
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.12.2021 в 10:48
Респонденти колаборанты.
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+1
-2
velbag (Полтава)
27.12.2021 в 10:44
вата і ЗЕлупень - перші 2 місцяця країна приречена
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+2
-2
Thiirane2 (Днепр)
27.12.2021 в 11:22
"Какая разница". Хоть ватный дегенерат, хоть маньяк-педофил. Зато бАксер крутой. Охлос улюлюкает и рукоплещет брату по "разуму". Ведь их объединяет общее - голова для того, чтобы туда есть.
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0
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